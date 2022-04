El ex futbolista Dirk Kuyt anunció que se prepara para ser boxeador

El destacado ex futbolista neerlandés Dirk Kuyt, quien se retiró en 2018, aseguró que está entrenando para convertirse en boxeador.

El ex Liverpool y sub campeón del mundo en Sudáfrica 2010 peleará en "Hit It", evento organizado por el Kick Boxer Rico Verhoeven, según informó el medio AD.

Kuyt señaló que con el boxeo le gustaría volver a sentir la tensión de un partido de fútbol.

"Como ex jugador de fútbol, sé lo que es estar en un estadio. Han pasado unos cuatro años desde que dejé de jugar al fútbol. Y, por supuesto, extraño esa tensión y esa lucha por ganar un partido", dijo al citado medio.



"He practicado bastantes otros deportes, como tenis, padel y fitness. Pero subirme en un ring es nuevo para mí. Así que me encantaría entrar en esa batalla contra otra celebridad. De ahora en adelante entrenaré duro", finalizó Kuyt.