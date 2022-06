Ex seleccionado brasileño se declaró bisexual: He tenido una relación con un hombre y una mujer

El excentrocampista y comentarista deportivo Richarlyson Barbosa, quien llegó a jugar con la selección brasileña, se declaró públicamente bisexual y pidió que se persigan y acaben los casos de homofobia en el fútbol y en todo el país.

"Toda mi vida me han preguntado si soy gay. Ya tuve relaciones con hombres y mujeres. Pero hoy, y esa será la noticia que será publicada, digo: 'Richarlyson es bisexual'", señaló el exfutbolista de Sao Paulo en un podcast sobre homofobia y machismo en el fútbol brasileño.

."Hay una cuestión más importante, hay gente muriendo. Brasil es el país que más mata homosexuales. Y estamos aquí hablando de fútbol, ok, pero el fútbol es algo pequeñito. 'Ah, pero tu discurso puede ayudar'. No, no ayudará. ¡¿Quién es Richarlyson, por el amor de Dios?! Soy un mero ciudadano común", apuntó.

El exvolante, primer futbolista que jugó en la Primera División del Campeonato Brasileño y en la selección en hablar abiertamente sobre su condición sexual, lamentó que sus palabras "no moverán montañas para que acabe la homofobia en el fútbol", aunque resaltó su importancia para crear conciencia.

Asimismo, pidió mayores castigos para los casos de homofobia en los estadios y apostó por sancionar incluso a los clubes.

"Hay que castigar al club, tiene que haber una cámara sólo para eso en el estadio, para saber quién es y castigarlo. Si la pena es de tres años de cárcel, hay que castigar al tipo, sacarle un año del estadio y hacer que el club pague por esa situación. Sólo así va a mejorar", manifestó.

Richarlyson, hoy con 39 años, sufrió durante su carrera deportiva la indiferencia y los ataques de aficionados por su hoy declarada bisexualidad.

"Todos los días tenía que mostrar algo diferente. Un error mío contaba como cinco. Me atacaban, parecían una manada de lobos. Yo sabía que nunca fui un crack, nunca fui técnicamente increíble, pero era inteligente para saber lo que tenía que hacer para estar por delante del resto", cerró.