Hija de Marco Antonio Figueroa atacó a Daniella Chávez por críticas a su padre

Fernanda Figueroa, la hija del entrenador de O'Higgins, Marco Antonio Figueroa, salió en defensa de su padre ante las críticas que expresó la modelo chilena Daniella Chávez hace unos días.

Chávez usó su cuenta de Twitter para emprender contra la dirección que el ex delantero realizaba del cuadro rancagüino luego de la caída 6-3 a manos de Antofagasta, en la fecha 16, por lo que Fernanda le dedicó algunas historias de Instagram luego del 1-0 sobre Colo Colo, del domingo.

"Tuitea ahora po", escribió Figueroa en una primera publicación, junto a una etiqueta de Daniella Chávez, @daniellachavezoficial.

Seguido de ello, detalló su anterior texto con un mensaje más extenso en el que expuso lo siguiente: "Para la gente que me dice que no me rebaje respecto a mi historia pasada, les digo que una persona que agrede o habla mal de cualquier miembro de mi familia, no se merece nada de mí".

"Lo único que estoy haciendo es defender a una de las personas que más amo en este mundo, que es mi papá", señaló.

De todos modos, Daniella Chávez respondió indirectamente en Twitter con una publicación en la que puso: "Good Night. Besos desde Miami. Disfrutando la vida, mientras tú hablas mal de mí".