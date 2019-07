Daniella Chávez volvió a criticar a Figueroa en O’Higgins: Es una vergüenza el equipo

La modelo nacional Daniella Chávez volvió a criticar al técnico de O'Higgins, Marco Antonio Figueroa, tras la derrota por 3-6 ante Antofagasta este domingo por el Campeonato Nacional.

Chávez, que es hincha del "Capo de Provincia", afirmó que el equipo que dirige el "Fantasma" es una vergüenza en el campo de juego.

"A la defensa de O'Higgins la pillan más en pelota que a mí en mi instagram!! una vergüenza el equipo de Figueroa y Abumohor siempre tuve la razón y el DT se enojó, su equipo le hace honor al técnico , son un fantasma en la cancha!", puntualizó en su Twitter.

La modelo siguió con sus fuertes críticas contra el estratega, asegurando que prefiere hacer shows y no mejorar el rendimiento de su escuadra. Además aseguró que se equivocó en la lección de refuerzos.

"Señor Figueroa se que me tiene bloqueada, pero a esto me refería, no juega a nada O'Higgins, te equivocaste en los refuerzos, pero veo que te importa más hacer el show, comprendo que debes llamar la atención de alguna forma, ya que en la cancha el OHi es un fantasma. Bye!", afirmó.

Tras la derrota ante Antofagasta, O'Higgins quedó en el sexto lugar de la tabla de posiciones con 21 puntos.

