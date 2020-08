Juan Carlos Villalta postulará a la alcaldía de Papudo

El reconocido ex comentarista deportivo Juan Carlos "Caco" Villalta, Premio Nacional de Periodismo Deportivo en el 2017, se postulára a la alcaldía de Papudo.

En conversación con El Mercurio de Valparaíso, reconoció que tiene "cierta vocación y cariño por la cosa pública. No voy a hablar de servicio público, porque puede sonar exagerado, pero siempre he estado ligado a actividades públicas, porque como abogado trabajaba en las empresas públicas del Estado, trabajé en el Ministerio de Economía, en el Bando del Estado y en el Ministerio de Obras Públicas".

"Siempre he tenido esa relación con lo que es la función pública y siempre me ha llamado la atención la poca transparencia con que se ejerce la función pública", señaló.

Por ello, se postulará como precandidato a la alcaldía del municipio de Papudo, porque "observé que había críticas muy grandes respecto a la gestión municipal y, fundamentalmente, lo que más puedo decir respecto a la gestión -porque no conozco por dentro los manejos- es que me parece que era muy excesivo que una persona ejerciera el cargo de alcalde por muchos periodos".

"En eso estoy, tratando de ser candidato independiente mientras más pueda", manifestó al medio.

También aclaró su cercanía con Papudo y contó que "yo organizaba las semanas papudanas, traía equipos de Santiago a Zapallar, a Cachagua, a Quintero, salíamos campeones a veces con mis hijos, entonces conozco la zona costera y sobre todo la ruralidad".

"No quiero contaminarme todavía con partidos políticos porque sé que la función municipal se ejerce más bien no en forma partidaria (...) Yo creo que en primera fila está el Partido Radical. Pero lo fundamental es que estoy buscando un nicho ideológico que me interprete sin ningún fanatismo de ningún extremo. Estoy buscando, en lo posible, ser independiente y que la gente de partidos me respalde como independiente, que también puede ser", completó.