La conmovedora respuesta del jugador húngaro que se transformó en meme por su físico

En el inicio de la EURO 2024, uno de los primeros partidos que se disputó fue el duelo entre Hungría y Suiza. Los húngaros cayeron por 3-1 y una de las situaciones más comentadas del partido fue el ingreso de Martin Ádám en Hungría a los 79 minutos.

El jugador de 29 años fue blanco de burlas por su físico entre los cibernautas que estaban viendo el partido y comenzaron a crear memes que apuntaban sobre todo, a que no estaba en condiciones para ser un jugador de la elite mundial.

La respuesta de Martin Ádám a las burlas por su físico

El delantero que milita en el Ulsan HD de Corea del Sur, enfrentó a la prensa que le consultó sobre la ola de memes que se crearon a partir de su debut en la Eurocopa de Alemania y su respuesta fue conmovedora.

"Por supuesto que me llegaron uno o dos (memes) y normalmente soy una persona que me río de todo. Nací así, es la forma de mi cuerpo. Obviamente no tenía ese tamaño cuando nací, pero no puedo cambiar mi genética", indicó entre suspiros.

La historia de Ádám con la selección de Hungría

Antes de que iniciara la competencia, el jugador húngaro se hizo conocido por un video viral donde contó que en la última Eurocopa, vio a su selección "en el sofá bebiendo cervezas". El entonces atacante de 25 años militaba en la liga de su país y sólo había sido llamado en 2015 a la Sub 21.

En marzo del 2022 debutó en el combinado absoluto de Hungría y hasta ahora ha disputado 22 partidos y ha marcado tres goles. En su carrera ha jugado 295 partidos y tiene 96 anotaciones en su estadística.