Modelo que acusó a Neymar de violación vive un calvario: No tiene respeto por mi dolor

La modelo Najila Trinidad Mendes de Souza, quien acusó a Neymar de violación, sacó la voz luego que se develara su nombre y en una entrevista con la televisión brasileña aseguró estar viviendo un calvario.

"No como y perdí 10 kilos la semana pasada", aseguró.

"Creí en la ley, pensé que mi nombre iba a quedar en sigilo, en secreto", añadió la mujer.

"Confié, jamás imaginé que yo estaría en Internet y expuesta a todo el mundo porque eso es un crimen. Todo está distorsionado, todo está mal. Mi vida cambió de inmediato. Intento gritar, pero nadie me escucha", confesó.

"Estoy con síndrome de pánico. No como y perdí 10 kilos la semana pasada", se lamentó y agregó: "La gente quiere sacar provecho de mi dolor, me siguen, siguen a mi familia. No sé qué es peor, si estar dormida o despierta".

"Cada vez más cosas se salen de control y las personas no tienen respeto por mi dolor, el dolor de mi hijo. No consigo tener mi vida, trabajar, estudiar, quedarme con mi hijo. No tengo psicología para quedarme hablando de este asunto, para salir a la calle y que la gente me persiga", confesó.