NoesmiCapitan: La campaña contra Sergio Ramos para que no lleve la jineta en Rusia 2018

La final de la Champions el pasado 26 de mayo, además de coronar a Real Madrid como tricampeón inédito del torneo, quedó marcada por la dura falta que le hizo el defensa español Sergio Ramos al egipcio Mohamed Salah, figura de Liverpool que tuvo que dejar el partido lesionado, con riesgo, incluso, de perderse el Mundial.

Y en las redes sociales no tuvieron piedad con el zaguero de Real Madrid. Los fanáticos, aún con el pasar de los días, no le han perdonado al jugador su estilo "sucio" de juego y en España iniciaron una insólita campaña para que Ramos no sea el capitán la selección en Rusia 2018.

#NoEsMiCapitan es el hashtag que están utilizando en España y que fue trending topic, no sólo para manifestar su deseo para que sea otro jugador sea el líder del combinado nacional, sino también para dejar en evidencia, con pruebas gráficas, que las faltas de Ramos no son casualidad.

Con esas mariconadas? No lo vale #NoEsMiCapitan en el mundial queremos juego limpio 👌🏻 pic.twitter.com/RFukcLlPdT — Joss (@manupalcst) 29 de mayo de 2018

Evidentemente el carnicero este para mi no es que no merezca ser el capitán de la selección española, si por mi fuera no iría ni convocado. No me representas.#NoEsMiCapitán pic.twitter.com/fxemv7dOkn — Javi López (@javierlopezfer7) 29 de mayo de 2018

Si nada cambia, Sergio Ramos será el capitán de la Selección Española. Harto de que la prensa le ensalce, he decidido crear el Hashtag #NoEsMiCapitán como rechazo a sus constantes actitudes antideportivas, violentas y malintencionadas. Sergio Ramos, NO ERES MI CAPITÁN! pic.twitter.com/sKdpParW4w — Bichichi (@Bichichi_) 28 de mayo de 2018