Sergio Ramos se burló de su parecido con actriz de la serie "The Big Bang Theory"

El defensor de Real Madrid, Sergio Ramos, se burló en redes sociales de su parecido con la actriz Mayim Bialik, quien interpreta a la doctora Amy Farrah Fowler en la popular serie "The Big Bang Theory".

El jugador compartió en Twitter una serie de imágenes en las que aparece junto a varios famosos con rasgos similares a él, como el volante alemán Sami Khedira y el actor estadounidense, Val Kilmer.

Las fotos se las hicieron llegar sus seguidores, luego de que Ramos le enviara un mensaje al actor Pablo Schreiber señalándole que todos los días recibe mensajes de gente comentándole su parecido.

Revisa las imágenes que compartió Sergio Ramos en Twitter:

Parece que mucha gente me ha encontrado otros parecidos. Aquí está mi selección. Looks like many people have found other lookalikes. Here is my own personal selection. #RamosLookalikeChallenge #EmpiezaPorReírteDeTiMismo #StartByLaughingAtYourself #AlwaysImprovingLikeGoodWine pic.twitter.com/XA1vDcckIt

.@schreiber_pablo, how are you? I'm Sergio Ramos, a Spanish professional soccer player. I don't know if you get it much, but I receive lots of messages every day telling me that we look like each other. What do you think? 🤔 Nice to meet you, brother! 😉 pic.twitter.com/hmTUi3xfjA