Valeria Pérez, ex pareja de Leonardo Valencia: Se ha burlado de mí y mis hijos

Valeria Pérez, ex pareja del futbolista Leonardo Valencia, volvió a levantar la voz luego de las acusaciones de violencia que realizó contra el jugador y aseguró que para ella es una burla que el volante esté jugando en Colo Colo.

"Es impresentable que aparezca jugando y que esté celebrando un gol. Se está burlando de mí y de mis hijos", dijo Valeria al programa "Bienvenidos", de Canal 13.

La joven también las emprendió contra Carabineros, dado que cuando comenzaron los maltratos hizo la denuncia respectiva, pero el personal uniformado las desestimó, según acusó la mujer.

"Ahora he notado un cambio, pero cuando iba a Carabineros, siempre me decían 'mañana se arregla' o 'eso pasa en todas las parejas'. Y por eso les digo a todas que no se cansen porque debemos alzar la voz", dijo Pérez, quien narró detalles de cómo se fueron gestando los episodios de violencia.

"Quedé embarazada a los 17 años, y cuando tuve mi primer hijo cambió todo, se sintió poderoso conmigo, y vivía casi con él, porque salí de mi casa súper chica. Me fui a vivir con su familia y son todos como él. Tenía una cultura que no era la mía. Lo viví y lo normalicé. El padre de Leo agredía a la mamá, los hermanos de él agredían a sus esposas, sus hermanas eran agredidas. Es una familia súper machista, en las fiestas las mujeres estaban allá y los hombres acá, era todo súper machista", comentó.

"En Brasil cambié mi perspectiva de vida, la mujer es fuerte y si le hacen daño a una mujer te vas preso y por eso tuvo problemas para entrar a Brasil a jugar", añadió.

"No podía hablar con mi familia, ni siquiera podían ir a mi casa. Tengo chats de eso", complementó.