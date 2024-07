Wilmar Roldán cerró su Instagram tras acoso de chilenos por su mal desempeño en el partido de Chile

Las recetas de comida volvieron a ser protagonistas, esta vez los hinchas de la Selección Chilena llenaron el Instagram del árbitro Wilmar Roldán con comentarios de distintas preparaciones, el juez pidió que no le siguieran comentando, pero los usuarios no hicieron caso y el colombiano no tuvo más opción que cerrar su cuenta.

Tanto así, que la última publicación de Roldán acumulaba más de 115 mil comentarios con recetas y críticas negativas hacia la actuación del árbitro colombiano.

Incluso antes de que cerrara su cuenta, Roldán publicó una foto en su perfil destacando su participación en la Copa América, con la leyenda "Buen comienzo, hasta el final", junto a imágenes de él arbitrando durante el torneo.

Sin embargo, en una esquina de la foto, añadió otra frase: "¡Basta de comentarios de recetas ya!". Horas después, cerró su cuenta.