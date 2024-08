ALARMA EN LA ROJA: Alexis Sánchez se lesionó en Udinese

Todo parecía miel sobre hojuelas en el regreso de Alexis Sánchez a Udinese para la temporada que comienza, pero llegó la primera dificultad: Una lesión.

El chileno manifestó problemas físicos antes de jugar si primer partido de vuelta con la camisera del cuadro del Friulli, lo que también llega en un pésimo momento para nosotros, a casi dos semanas de que Chile juegue la próxima fecha doble de las Clasificatorias contra Argentina y Bolivia.

A través de un comunicado, el elenco bianconero dio a conocer que se trata de una lesión muscular y no dio detalles de cuánto tiempo estará fuera de las canchas.

"Udinese Calcio anuncia que Alexis Sánchez sufrió una lesión por contusión miofascial en el gemelo medial de la pierna izquierda en el entrenamiento. Se realizarán más investigaciones para evaluar el alcance de la lesión y el tiempo de recuperación", expresó el club.

