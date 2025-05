Alexis Sánchez vuelve a sumar minutos en la victoria del Udinese

Alexis Sánchez no ha tenido la mejor temporada en su segunda etapa con el Udinese. Las constantes lesiones le han impedido sumar los minutos deseados y su rendimiento no ha estado a la altura de las expectativas, lo que le ha valido múltiples críticas desde su regreso.

A esto se suma una tensa relación con el actual técnico del club, situación que ha complicado aún más el panorama para el "Niño Maravilla". Sin embargo, en el último encuentro, la suerte pareció comenzar a cambiar a su favor.

#CagliariUdinese 1-2



78 | Runjaic makes a raft of changes: Davis, Zarraga and Modesto are replaced by Sanchez, Bravo and Giannetti. Meanwhile Cagliari take off Luvumbo and Augello and bring on Coman and Obert #ForzaUdinese #AléUdin