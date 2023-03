Alexis Sánchez: La Generación Dorada ya pasó, el recambio está

Alexis Sánchez se aburrió del apelativo de la Generación Dorada: Así lo hizo saber este jueves, añadiendo también que considera que el recambio ya llegó al "Equipo de Todos".

En diálogo con 24 Horas de TVN, "Maravilla" sostuvo: "La Generación Dorada ya es pasado. Hay que guardarla y dejarla en el baúl de los recuerdos. Ya pasó. La gente habla mucho de un recambio, pero el recambio ya está. De la Generación Dorada hay solo tres jugadores, cuatro máximo. Una generación son 25 jugadores, ahora hay muchas caras nuevas".

"Me gustaría que den un paso al costado con la Generación Dorada, ya fue. Mientras estén físicamente bien, cada jugador debe decidir si está para jugar. Son maduros para decidir", agregó.

Sobre su futuro en La Roja, sostuvo: "Estaré hasta que pueda y me sienta bien físicamente. Si hay alguien que está mejor, yo mismo doy un paso al costado, pero en el fútbol pasan muchas cosas".

Su llegada a Manchester United y su salida de Inter

Alexis también se dio tiempo para recordar su fatídico arribo a Manchester United, donde vivió sus peores años como profesional entre 2018 y 2019, siendo duramente criticado y marcando apenas cinco goles en 45 partidos.

"Estuve a punto de irme al City. Hablaba todos los días con Guardiola, me decía feliz cumpleaños. Era como mi papá. Fue mi papá en Barcelona y era como mi papá en el City. Hablábamos, conversábamos todos los días, me mandaba mensajes. Y estaba todo listo, había un jugador que se iba a ir a Arsenal. De repente Arsene Wenger me dice no te vas porque el otro jugador no quiso venir y no tienen a otro", todo esto en 2017.

Después avanzó y contó cómo llegó al United: "Suena el celular. Mourinho, me dice: "Alexis, aquí está la siete para ti disponible". No fue una cosa de dinero, para que todo el mundo sepa. Era lo mismo con el United y el City. Y me dijo aquí tienes la siete, estamos jugando la Champions League y lo vamos a dar todo. Yo quería irme en ese momento, pero tenía la palabra de Guardiola".

"Ahí dije, futbolista chileno jugando en Manchester United, algo que nunca ha pasado. Con la siete de Cantona, Beckham, Cristiano Ronaldo y que ahora un chileno la tuviera, era un sueño".

"No me arrepiento de haberme ido al United, las cosas pasan por algo. Me hubiese gustado ir al City, sí. Habríamos ganado la Champions ya. En la final habría hecho algo", cerró sobre el tema.

Por último, recordó su paso por Inter de Milán y una anécdota con el técnico Simone Inzaghi: "Yo una vez le dije a Inzaghi que si no me hacían jugar contra Milan, íbamos a perder. En doble sentido, pero le dije 'profe, podemos perder, ojo'. Y pasó. No le dije nada, tenía que ser como un elefante: boca chica y oreja grande".

"Ahora Inter hace portada porque hubo una pérdida, pero ¿por qué no me hiciste jugar?", sentenció.