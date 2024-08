Alexis Sánchez lidera los experimentados fichajes para la nueva temporada de la Serie A

Este sábado 17 de agosto se dará el pitazo inicial a la nueva temporada de la Serie A, certamen que comenzará con el duelo entre el Genoa y el actual campeón, el Inter de Milán.

Los equipos en competencia buscarán destronar al cuadro interista, que viene de obtener el Scudetto número 20 en la temporada anterior.

En comparación con años anteriores, este mercado de fichajes en el fútbol italiano, hasta el momento, ha estado marcado por la falta de contrataciones rimbombantes.

Luego de 13 años, Alexis Sánchez volverá a vestir la camiseta del Udinese. El tocopillano regresa al cuadro de Friuli como jugador libre tras su paso por el Inter de Milán, dónde pese a ser campeón, no logró tener regularidad y siempre fue sombra de los delanteros titulares del conjunto nerazzurri.

En su retorno al cuadro bianconero, Alexis intentará mostrar su talento en el tramo final de su carrera, intentando ayudar a un cuadro que sufrió con el descenso la temporada pasada y que tendrá en sus filas a otro chileno, el delantero Damián Pizarro, que tendrá su primera incursión en el fútbol italiano.

El debut del Udinese de Alexis Sánchez y Damián Pizarro en la nueva temporada del Calcio será este domingo 18 de agosto cuando visite al Bolonia a partir de las 12:30 horas (horario de Chile).

Otro jugador que buscará tomar un nuevo impulso en su carrera, esta vez nuevamente en Italia, será el delantero español Álvaro Morata, quien tras ganar la Eurocopa junto a su selección, se incorporó al AC Milan. El artillero llega desde el Atlético de Madrid y busca revancha en la Serie A tras un anterior paso en Juventus.

El cuadro recién ascendido de Como sumó a sus filas al defensor francés Raphael Varane, quien buscará en el fútbol italiano relanzar su carrera después de una etapa complicada en el Manchester United. El central galo aportará su experiencia y calidad a un equipo que intentará mantenerse en una liga tan competitiva.

