Alexis Sánchez se emocionó hablando de su madre en producción audiovisual de Mark González

Luego de su participación en la Copa América, Alexis Sánchez partió a Disney a la espera de definir su futuro en el fútbol europeo, pero antes de aquello se dio el tiempo para participar de un ciclo de entrevistas con uno de sus excompañeros en la selección chilena.

En medio de su estreno, Mark González habló en exclusiva con Al Aire Libre, contando detalles de su nueva producción audiovisual, que se emitirá a contar de este domingo 7 de julio a través de su canal oficial de YouTube.

Alexis Sánchez abrió el corazón con Mark González, su compañero de la "Generación Dorada"

Mark González y Alexis Sánchez disputaron la Copa del Mundo 2010 de la mano de Marcelo Bielsa y seis años más tarde, ganarían juntos la Copa América Centenario con Juan Antonio Pizzi, en dos de los cientos de pasajes juntos que vivieron a través del fútbol profesional.

Gracias a esas grandes experiencias, el exjugador de Liverpool es autoridad para referirse a los temas que sensibilizan a la "Generación Dorada", llegando a la parte humana, fuera de la cancha.

"Alexis es el primero, luego viene Claudio Bravo, Manuel Pellegrini y Fernando Torres, pero hay muchos más, Está enfocado en los niños y niñas que sueñan con ser futbolistas, entregar un mensaje con un contenido de alta calidad", expresó 'Chico Mark'.

- Hilando fino ¿qué objetivo tiene esta producción audiovisual y a quienes va dirigida?

- La mayoría de las personas quiere tener un auto, una casa y bien, pero muchos no saben lo que hay detrás de cada sueño y con figuras de talla mundial como Alexis Sánchez. No es todo color de rosa en este camino, ya que requiere de mucha disciplina, perseverancia y sacrificio, en donde nadie te asegura nada, por eso que son historias de cada uno contando desde su vida lo que les ha costado llegar al éxito.

El agradecimiento de Alexis Sánchez para su madre en la producción audiovisual

En un teaser de 97 segundos, "Chico Mark" hizo el preámbulo de su nuevo producto, en uno de los roles que realiza después del retiro del fútbol profesional, ya que también disfruta en sus ratos libres como DJ.

"A veces uno no lo dimensiona, lo que te puede ayudar tu madre. Porque yo cuando hacía un gol, la miraba a ella, que me estaba mirando. La que me apoyó siempre, siempre, ha sido mi madre, en el sentido que me iba a ver a los entrenamientos, me llevaba. Y ella lo único que buscaba es que yo fuera feliz. Ella no me exigió nunca jugar a la pelota, hasta es mi entrenador. Hasta el día de hoy me dice que 'tienes que jugar así, pegarle tú al arco. Tus compañeros tienes que apoyarlos, apóyalos, al final son niños pequeños'. En ese sentido, ella me daba consejos", fue parte de lo que expresó Alexis en la entrevista.