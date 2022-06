En Sevilla ven poco probable el fichaje de Alexis Sánchez: El club necesita jugadores jóvenes

La posibilidad de que el delantero Alexis Sánchez llegue a Sevilla FC parece perder fuerza y si bien su salida de Inter de Milán es cosa de días, el futuro del goleador histórico de la selección chilena se mantiene incierto.

Es así como desde la ciudad andaluza ven poco probable que el tocopillano arribe al elenco que dirige Julen Lopetegui dado que las prioridades del DT son la defensa y rejuvenecer al plantel.

"Me sorprendería mucho que llegara Sánchez", explicó Roberto Arrocha, de Sevilla Fútbol Club Televisión.

"Lo veo complicado, imposible diría yo, fundamentalmente por un tema de edad. El club necesita jugadores jóvenes, será una de las claves de los fichajes de este verano. Hay muchos por encima de los 30 años", añadió el periodista a El Mercurio.

"La verdad, creo que no hay nada. El Sevilla está queriendo quitarle años a su plantilla y, además, no puede pagar el salario de Alexis. Me extrañaría mucho que fuera verdad", aportó Pablo Pintinho, del diario ABC Sevilla.

Así, Sánchez mantiene en vilo su futuro a la espera de ofertas, siendo de momento la más concreta la proveniente de Galatasaray, donde ven al chileno como opción para retomar el camino extraviado en la última campaña, donde fue 12°.