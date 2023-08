Exchica reality no se olvida de su romance con Alexis: Estoy completamente enamorada de él

Mientras toda la concentración de Alexis Sánchez está en definir su futuro deportivo en Europa, apareció una importante revelación a nivel amoroso, que puede significar una nueva oportunidad para él en este ámbito.

Esto porque la exchica reality uruguaya Tamara Primus, quien aseguró haber tenido un romance con el futbolista hace un tiempo, aseguró en La Hora, que quiere reconquistar al tocopillano, ya que no puede olvidarlo.

"Hace un año que yo no puedo sacármelo de la cabeza, siento que nada va a estar a la altura y no logro rehacer mi vida. Entonces necesito hacer esto, jugármela de esta manera y saber si está interesado en volver a conocernos. Es el amor más importante de mi vida. Estoy completamente enamorada de él", señaló la exparticipante de los programas Mundos Opuestos 2, de Canal 13, y Calle 7, de TVN.

Además, añadió: "Creo que no soy la única que está enamorada de él, todo Chile lo ama, no debo ser la única candidata, pero tengo los mejores recuerdos de él, y ahora ha pasado el tiempo y con mucha más madurez me he llegado a dar cuenta de que es una persona muy especial para mí. Quiero volver a tener contacto con él", asegurando que estuvo con "Maravilla" entre 2009 y 2013.

"En nuestra historia siempre fue él quién dio el primer paso, pero ahora lo quiero hacer yo. En mi vida fue como un príncipe porque yo me fui muy chica a Argentina, después de un caos en Chile, y él me fue a buscar. Me dio mucho de su apoyo, a pesar de que le decían 'el niño', siempre fue un hombre con las cosas bien claras y ha sido clave en mi historia. Especialmente en las decisiones que tomé, y creo que nunca tuve la oportunidad de decirle", siguió.

"Con Alexis Sánchez perdimos el contacto cuando yo me instalé en Uruguay, yo ahí decidí dejar los medios. Tuvimos una conversación y le dije que yo tomaba otro camino de vida, perdimos el contacto. Han pasado algunos años y por supuesto llegar a él no es fácil", cerró.