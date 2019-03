Medio español volvió a poner a Alexis Sánchez en la órbita de Real Madrid

El futuro de Alexis Sánchez parece incierto. El delantero nacional sigue sin convencer en Manchester United y según la prensa española habría sido ofrecido a Real Madrid, lo que el DT de los "merengues", Zinedine Zidane, habría descartado de plano.

De acuerdo a lo que publicó Don Balón bajo el título de "El amigo de Messi que ofrecen al Real Madrid y que Zidane no quiere ni en pintura", el máximo anotador de la selección chilena sería una de las cartas de Florentino Pérez para la próxima temporada, pero "Zizou" le habría bajado el pulgar inmediatamente.

"(A Alexis) le han puesto un precio para el Madrid de 80 millones de euros. Florentino Pérez está considerando la opción porque ampliaría el mercado Sudamericano, además de ser un jugador con pasado en el Barcelona, pudiendo de esta forma aprovechar esa sed de revancha que pueda tener el chileno por no haber sido valorado como merecía en el equipo blaugrana", publicaron.

Pese a ello, complementaron con la opinión del estratego del Madrid: "La llegada del 'Niño Maravilla' es complicada, porque Zidane no cree que vaya a sumar futbolísticamente a la calidad con la que ya se cuenta".

Además, según publicaron, el entrenador de los "Diablos Rojos", Ole Gunnar Solskjaer, ya le habría comunicado a Sánchez que no lo tiene en sus planes para la siguiente temporada.

"Solskjaer no cuenta con él para el siguiente curso y ya se lo habría comunicado. El habilidoso atacante no cumplió con las altas expectativas que se tenían, a pesar de gozar de la titularidad en largos periodos de tiempo, lo cierto es que se le nota incómodo en el United, como si no estuviera adaptado por alguna razón desconocida o quizás por un esquema que no favorece sus características de juego", escribieron.