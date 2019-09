Mourinho sobre Alexis: Sentí que no era un hombre feliz

El ex técnico de Manchester United Jose Mourinho comentó en una entrevista con el diario The Telegraph su relación con Alexis Sánchez y aseguró que veía en el delantero chileno un hombre que no era feliz y que quizás él no supo sacar lo mejor del tocopillano en su paso por Old Trafford.

"Sentí que no era una hombre feliz. Y creo que en el trabajo en que estés, cuando no estás feliz es difícil rendir a cualquier nivel", dijo el técnico portugués al matutino.

Eso sí, el también ex entrenador de Real Madrid fue autocrítico: "Quizás fui yo el que no fui capaz de introducirme y sacar lo mejor de él. Como entrenador a veces tienes la capacidad de sacar lo mejor de los jugadores y otras veces no tienes éxito en ese acercamiento", reconoció.

"Pero la realidad es que siempre sentí que Alexis era un hombre triste. Entonces probablemente en Italia pueda recuperarse. Espero que pueda. Siempre voy a desearle lo mejor a cualquier jugador", sentenció.