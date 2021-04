ANFP llamó "a la calma" tras renuncia en pleno de la Comisión de Control de Doping

Desde la ANFP hicieron un llamado a la tranquilidad luego que todos los integrantes de la Comisión de Control de Doping presentaran su renuncia a la instancia debido a la intervención de organismos estatales, según informaron a través de una carta.

En una misiva firmada por Francisco Jorquera, ex presidente de dicha comisión, los médicos y directores dieron un paso al costado por "el giro que ha tomado el control de dopaje producto de la intervención de organismos estatales en la misma y lo que nos han manifestado abiertamente respecto de lo que se viene nos hace ver con recelo y preocupación el futuro".

"Hemos considerado prudente dar un paso al costado por cuanto no queremos ser parte de lo que en nuestra opinión es una eventual disminución de los estándares que hemos mantenido por años. A saber, eventual ausencia de médicos en los controles y disminución de controles en todas las regiones", afirmaron en el escrito, que fue publicado por La Tercera.

La razón principal que esgrimieron desde la comisión fue que el control antidopaje ya no dependerá de esta instancia visada por la Conmebol, y ahora estará a cargo del Mindep y su Comisión Antidopaje, visada por la WADA y según acusaron, cuenta con menores estándares en los protocolos.

Ante este escenario, según informamos Al Aire Libre en Cooperativa, desde la ANFP señalaron que no hay de qué preocuparse tras esta salida de los integrantes de la comisión, pues los controles antidopaje seguirán en el fútbol chileno.

La carta de renuncia:

Santiago, 20 de abril de 2021

Srs. Unidades Médicas, Gerencia, Clubes Profesionales, ANFP, Presentes:

Junto con saludarlos, les escribo para informar que el día viernes 16 de abril de 2021 la totalidad de los miembros de la Comisión de Control de Doping de la ANFP (médicos y directores) hemos renunciado a la misma. Producto de lo anterior les solicito que cualquier tema y/o consulta relativas al control de dopaje, sustancias, autorizaciones de uso terapéutico, etc, sean vistas directamente con la Asociación.

Lamentamos no seguir colaborando en esta actividad, pero el giro que ha tomado el control de dopaje producto de la intervención de organismos estatales en la misma y lo que nos han manifestado abiertamente respecto de lo que se viene nos hace ver con recelo y preocupación en futuro y hemos considerado prudente dar un paso al costado por cuanto no queremos ser parte de lo que en nuestra opinión es una eventual disminución de los estándares que hemos mantenido por años. A saber, eventual ausencia de médicos en los controles y disminución de controles en todas las regiones del país, etc.

Aprovechamos la oportunidad para agradecer la constante colaboración que cada uno de vuestros clubes nos ha brindado en el desempeño de nuestras actividades por más de 30 años y les deseamos el mayor de los éxitos.

Sin otro particular, le saluda atentamente

Francisco Jorquera Cuevas

Ex presidente

Comisión de Control de Doping

Asociación Nacional de Fútbol Profesional