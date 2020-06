Dieron a conocer imágenes de Sergio Jadue tras golpiza recibida en Miami en 2019

Sergio Jadue, ex presidente de la ANFP, el que reside en Miami como testigo protegido del FBI por el caso FIFA Gate protagonizó un día de furia en abril de 2019 contra su ex mujer María Inés Facuse, aunque el que terminó golpeado fue el ex dirigne

Según consignó el programa Hola Chile de La Red, Jadue aparece en una serie de fotografías con varios golpes en el rostro y claramente ensangrentado, tanto su rostro como su ropa.

El citado medio asegura que Jadue llegó a la casa de Facuse y destruyó a batazos el vehículo Porsche, perteneciente a la actual pareja de María Inés.

Esta acción provocó la reacción del dueño del vehículo, quien se enfrentó a golpes con el ex dirigente, el que, al parecer, salió más perjudicado.

Jadue quiso presentar acciones legales, pero no tuvo éxito pues se comprobó que él fue quien inició la pelea al atacar el vehículo.

El caleron está a espera de su sentencia por su ingerencia en los escándolos de corrupción que sacudieron a la FIFA.