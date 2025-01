Guerra Total entre el Sifup y la ANFP por el paro de jugadores

El Sindicato de Futbolistas Profesionales, Sifup, determinó de forma unánime decretar la paralización de actividades luego que el Consejo de Presidentes resolvió que el torneo de Segunda División fuera para jugadores Sub 23.

Los futbolistas mostraron voluntad de dialogar, pese a que basados en lo que planteó la autoridad competente, se consideró esta medida inconstitucional, por lo que una nueva reunión de los timoneles de los clubes llevó a que la ANFP señalara que el torneo tendría variantes y existirían jugadores de diferentes edades, pero para el Sifup esta medida carecía de valor al no ser considerados.

Guerra de declaraciones entre la ANFP y el Sifup

En las últimas horas de la tarde de este martes 14 de enero la ANFP publicó un comunicado donde señalan que la movilización “es un conflicto colectivo ilegal que han iniciado”, en la publicación también hablan de intransigencia, y que verán la opción de iniciar acciones legales, junto con adelantar que los torneos, entre ellos “Supercopa, Copa Chile y Campeonatos Nacionales, se iniciarán en tiempo y forma”.

El Sifup no demoró en responder, planteado que el ánimo de diálogo existió desde el momento mismo que el 5 de noviembre del 2024 presentaron 11 puntos y que “el Consejo de Presidentes no solo no aceptó ninguna de esta propuestas, sino que además quiere desconocer un dictamen de la Dirección de Trabajo, que catalogó de ilegal e inconstitucional la medida de transformar la Segunda División en una categoría Sub 23”, y que fue precisamente este hecho el que llevó al paro, que sigue en pie.

Así, con este conflicto instalado entre ambas entidades quedará esperar a los próximos pasos que den de lado y lado, situación que de seguro tendrá en vilo el normal inicio de las competencias que involucran sobre todo a la Primera División del fútbol chileno para este 2025.