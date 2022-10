Ignacio González tras ataque a los vehículos: Estas distracciones no ayudan en lo deportivo

El arquero de Deportes Antofagasta Ignacio González, que este martes denunció que un par de sujetos saltaban sobre los vehiculos de jugadores durante el entrenamiento, lamentó que el plantel no pueda ingresar sus autos al estacionamiento Estadio "Calvo y Bascuñán", exponiendose a situaciones que desvían la atención del equipo que buscar salvarse del descenso.

En conversación con Al Aire Libre en Cooperativa, el meta señaló que "no sabemos si fueron hinchas o no, la gente acá en Antofagasta ha sido siempre respetuosa, independiente del momento que vayamos teniendo en el equipo. Siempre ha estado apoyando el equipo y sobre todo a mí, que llevo tres años acá y siempre hubo un respeto mutuo. No creo que sea un hincha".

Sobre lo acontecido, apuntó que "estábamos entrenando y ahí gente del estadio, que se portaron un siete, porque fueron los que alertaron de esto y salieron para que los tipos no siguieran haciendo daño a los autos... Salimos corriendo para ver el tema y estos tipos ya se habían ido. Imaginate lo que hubiese pasado si nos encontrábamos con los tipos haciéndole daño a los autos. La tragedia podría haber sido mucho más grande".

Respecto al impedimento de ingresar con sus vehículos a los entrenamientos, contó que "hace dos meses la mandamos una carta a la administración del estadio para que nos dejaran estacionar adentro, antiguamente hacíamos eso, pero con todos los conflictos que han habido últimamente el estadio no nos pasa esos estacionamientos. Ellos sabían que hubo daños a los vehículos y yo hice este tema público para que no pase a mayores. Nos han robado dos veces y ahora pasa el tema de los vehículos. En cualquier momento esto pasa a mayores, como sucedió con el colega de Curicó (que fue agredido en el bus)".

En cuanto a las razones de esta decisión, González expreso que "la verdad es que no sabría decirte porque no estamos al tanto de nada. No sabemos si los estacionamientos no los pasan por un tema que tiene que ver con el club o por la Municipalidad. La verdad que no tenemos idea de nada y nos vamos encontrando con sorpresas semana a semana".

"Nosotros como jugadores tenemos que estar 100 por ciento enfocados al tema deportivo, sobre todo ahora que en el club, nos estamos jugando unos partidos vitales para el futuro. Que tengamos este tipo de distracciones obviamente que no ayudan en nada, son cosas que se pueden prevenir", agregó.

El momento deportivo

Ignacio González también habló del momento del equipo que hoy lucha por evitar el descenso, asegurando que "estamos 100 por ciento enfocados en que lo vamos a sacar y salir a ganar todos los partidos que nos quedan. El enfoque y la energía está puesta en eso, pese a que haya todo este tipo de distracciones y cosas que son anexas, que no tienen nada que ver con nosotros, tenemos que enfocarnos netamente en poder salir cada partido a dejar todo por el equipo"

"Para nosotros es vital jugar esos partidos que nos quedan. Ojalá que no perdamos los puntos con Palestino. En teoría tenemos cuatro partidos en los que tenemos que jugarnos todo ahí y son tres de local. Para nosotros es vital jugar en nuestra cancha, en nuestro estadio y con nuestra gente. Entonces estamos netamente concentrados en eso", cerró.