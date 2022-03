Presidente de Antofagasta pidió aplazar duelo con Colo Colo

Deportes Antofagasta debe enfrentar este lunes en Calama a Colo Colo por la sexta fecha del Campeonato. Sin embargo, desde el club nortino pidieron aplazar este encuentro debido a la proximidad que tendrá con su participación en la primera ronda de Copa Sudamericana.

Es que los "Pumas" tienen que jugar este jueves 17 de marzo la revancha ante Unión Española por el certamen continental, pero como a los de Independencia tendrán más descanso por la reprogramación de su choque con Universidad de Chile, exigen justicia deportiva por esta situación.

De acuerdo a lo publicado por La Tercera, el presidente de Antofagasta Jorge Sánchez envió una carta a la ANFP con la solicitud de correr el cruce con los albos, para así estar en igualdad de condiciones para medirse con los hispanos.

"Entendemos que el partido de la U se reprogramó para la fecha FIFA. Pedimos que por un tema de fair play a nosotros también se nos reprograme el partido. No es que no queramos jugar contra Colo Colo. Al contrario, lo queremos jugar, pero lamentablemente tenemos un partido de vuelta de Copa Sudamericana que es importante y queremos jugar bajo las mismas reglas y que los dos clubes tengan el mismo tiempo de descanso", declaró el timonel al citado medio.

Incluso mencionó que: "Lo que está sucediendo no es culpa de Antofagasta ni tampoco de Unión Española. Lo que ellos entienden es que lo justo y lo que corresponde es reprogramar los dos partidos".

"No hemos recibido ninguna confirmación formal de la ANFP hasta este momento. Me comuniqué antes de esto y él (Pablo Milad) me aseguró que el partido de Unión se jugaba, que tenían prácticamente todo aprobado, de que se iba a jugar en San Carlos el lunes. A las 18.00 horas. Resulta que ahora está cambiando todo y no entiendo la razón", subrayó.