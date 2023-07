Abogado de Leslie Vásquez contra Castrilli: Está retirado, no está actualizado

Víctor Navarro, abogado de la árbitra Leslie Vásquez y del Sindicato de Árbitros, comentó la sanción de 40 fechas que recayó en contra de Cindy Nahuelcoy y Loreto Toloza, y se lanzó en contra del expresidente de la Comisión, el argentino Javier Castrilli.

"Lamentamos que haya involucradas dos socias del sindicato en esto, pero ya se esclareció el tema. Efectivamente, hemos dado con las dos autoras y se establecieron las responsabilidades del caso", dijo de entrada en diálogo con La Tercera.

"Estamos conformes con la sanción. Desde nuestro punto de vista no habrá una apelación. Sin embargo, si ellas apelan nos haremos parte en ese caso para solicitar que se mantenga la sentencia", añadió.

"Leslie se tomó muy bien este fallo. Porque ella quería que se hiciera justicia con el tema, ese es el punto. Por supuesto que tiene la tristeza de que hayan sido dos compañeras con quienes compartió mucho. Es frustrante, porque han estado juntas, incluso, en mundiales anteriores. Han salido muchas veces juntas a competencias y verse en esta situación es desmoralizante. Más allá de eso, tiene la tranquilidad de que se investigó y de que se hicieron las responsabilidades", complementó antes de referirse a los tuiteos de Castrilli.

"Vi los tweets. No sé por qué le siguen dando pelota a ese tipo. Ya está retirado, no está actualizado en materia de reglas... Dejó un desastre a nivel de la Comisión de Árbitros y seguimos escuchándolo. Fue algo terrible", expresó.

"A Leslie la salpica a propósito de molestar a (Julio) Bascuñán. Yo no me atrevería a ocupar la palabra complot, pero hubo varios roces en la época en que Bascuñán y Castrilli trabajan juntos, el primero como árbitro y el otro como jefe de la comisión. Y buena parte de despido del argentino se debe a la salida que él provocó de los 14 árbitros, que en su minuto fueron desafectados, entre ellos Bascuñán. Es la rencilla que existe entre ambos y toca a Vásquez, pero ella no tiene nada que ver en este cuento. Ella no tiene relación a favor ni en contra de Castrilli. Y estoy seguro de que Castrilli no tiene ninguna aprensión particular con Leslie", añadió.