Arbitro VAR del Huachipato-Copiapó cambió su versión: No me dijeron que llamaron de Santiago

Cristián Droguett, el árbitro encargado del VAR en el duelo de vuelta de la liguilla de promoción entre Huachipato y Deportes Copiapó, cambió su versión de los hechos ocurridos en aquel controvertido partido y aseguró que "nadie me dijo llamaron de Santiago".

En entrevista con El Mercurio, Droguett cambió la versión que entregó a mediados de semana, en las cuales afirmó que "Mario Vargas (Quality Manager del partido) me dice dos cosas, todo a través del auricular. Primero, 'acuérdate del penal de Católica' y segundo, 'para Santiago es penal'. Eso fue clave para la decisión final".

"No, no me dijo eso, me dice tal cual como lo menciona usted: 'Para Santiago es penal'", aseguró Droguett, quien de esta forma puso en duda el hecho que el propio Vargas haya recibido esa orden de pedir sancionar el penal desde la Región Metropolitana.

"No. eso solo él lo sabe", añadió al ser consultado respecto a si sabe del llamado desde Santiago.

"Eso es lo que hay que esclarecer", complementó.