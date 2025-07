Eduardo Vargas fue oficializado en Audax Italiano y explicó por qué no volvió a la U de Chile

Esta tarde se concretó lo que desde temprano ya era un hecho: Eduardo Vargas firmó su contrato con Audax Italiano y fue presentado oficialmente como el gran refuerzo del cuadro floridano para la segunda rueda del Campeonato Nacional 2025.

El delantero, que estuvo a un paso de regresar a Universidad de Chile, terminó optando por el elenco itálico tras sentirse valorado y bien tratado por la dirigencia, situación que él mismo detalló en un mensaje que publicó en sus redes sociales.

📣 ¿Qué dijo Eduardo Vargas sobre su llegada a Audax?

Tras posar con la camiseta verde, el goleador utilizó su cuenta de Instagram para explicar por qué eligió Audax y de paso, enviarle un mensaje a los hinchas azules.

"Estoy muy contento y agradecido por la oportunidad que me da mi nuevo club, Audax Italiano. Un club que me buscó, se mostró siempre interesado y negoció conmigo en un marco de respeto, buen trato y mostrando que me valoran y querían contar conmigo", escribió Vargas.

"Espero poder ayudar al club a lograr nuestros objetivos, sumándome a un grupo con ambición, a un club que tiene un buen proyecto y valores que comparto. Me gustaría dar las gracias a todos los hinchas de la U que esperaban que vuelva al club, espero que puedan entender que en este momento pasaron cosas que hicieron que eso no fuera posible".

"Y principalmente gracias a toda la gente del Audax que ya me muestra su cariño en redes. Espero que nos veamos pronto en el estadio", cerró Turboman.

🟢 ¿Qué implica su llegada para el plantel de Audax?

La incorporación de Turboman genera movimientos en el equipo de Juan José Ribera. El paraguayo Luis Riveros, quien usaba la camiseta número 17, podría salir en este mercado de pases.

Audax Italiano apuesta fuerte por seguir peleando por el título, mientras en Universidad de Chile el golpe es duro: se quedan sin su principal objetivo para reforzar el ataque.

