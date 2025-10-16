Audax Italiano y Unión La Calera se enfrentarán este viernes 17 de octubre a las 18:00 horas por la fecha 24 del Campeonato Nacional 2025. El compromiso se disputará en el Estadio Bicentenario de La Florida, en Santiago.
El conjunto dirigido por Juan José Ribera llega tras caer por 4-2 ante Huachipato en Talcahuano, mientras que el equipo de Martín Cicotello viene de vencer por la cuenta mínima a Everton en condición de local.
En la tabla de posiciones, Audax Italiano ocupa el quinto lugar con 40 unidades, peleando por clasificar a torneos internacionales. Unión La Calera, en tanto, marcha en el puesto 11 con 26 puntos, buscando escalar en la recta final del campeonato.
⏰ Audax Italiano vs Unión La Calera en vivo, por la Primera División: minuto a minuto
🗓️ ¿Cuándo y a qué hora juegan Audax Italiano vs Unión La Calera?
El partido se jugará este viernes 17 de octubre, a partir de las 18:00 horas en el Estadio Bicentenario de La Florida.
🗓 Fecha: Viernes 17 de octubre.
🕕 Hora: 18:00 horas.
🏟 Estadio: Bicentenario de La Florida, Santiago.
📡 ¿Dónde ver en vivo Audax Italiano vs Unión La Calera?
📺 TV: TNT Sports Premium.
💻 Streaming: TNT Sports en Max.
🖥️ Además, podrás seguir el minuto a minuto del partido en Al Aire Libre.
🟨 Árbitros del partido entre Audax Italiano vs Unión La Calera
- Árbitro: Fernando Véjar
- 1er asistente: Aldo Gómez
- 2do asistente: Cristóbal Berríos
- 4to árbitro: Mario Salvo
- VAR: Felipe González
- AVAR: Carlos Venegas
🔰 El XI de Audax Italiano vs Unión La Calera por el Campeonato Nacional 2025
Oncena probable: Tomás Ahumada; Jorge Espejo, Enzo Ferrario, Germán Giuffrey, Esteban Matus; Marco Collao, Leonardo Valencia, Nicolás Orellana; Franco Troyansky, Luis Riveros, Eduardo Vargas.
DT: Juan José Ribera.
🔴 El XI de Unión La Calera vs Audax Italiano por el Campeonato Nacional 2025
Oncena probable: Jorge Peña; Javier Sladías, Felipe Campos, Nahuel Brunet, Diego Ulloa; Camilo Moya, Kevin Méndez, Sebastián Sáez, Erick de los Santos; Franco Lobos, Martín Hiriart.
DT: Martín Cicotello.