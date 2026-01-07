Audax Italiano ilusionó a muchos durante gran parte del 2025. Se metió en semifinales de Copa Chile y estuvo en la pelea del campeonato, llegando a instalarse entre los primeros junto a Coquimbo Unido y Universidad de Chile, alimentando el sueño de algo más que una buena campaña.

Pero el fútbol no siempre premia la regularidad inicial, sino la constancia. Fue ese factor el que terminó pasando la cuenta en el tramo final: el cuadro itálico bajó su rendimiento y, aunque no alcanzó para sostener la lucha por el título, el equipo dirigido por Gustavo Lema cerró el año en zona de Copa Sudamericana, abriendo una nueva etapa de ajustes y expectativas.

Con ese cierre de temporada, en La Florida entendieron que el desafío ahora pasa por rearmar sin perder la base. Audax Italiano comenzó a moverse con cautela en el mercado de pases, con la intención de volver a ser protagonista y evitar que se repita el bajón del segundo semestre.

🟢 Un mercado para volver a competir

“Los Tanos” encaran este mercado con la intención de corregir lo que quedó inconcluso en el 2025. Tras ilusionar como protagonistas durante gran parte del torneo nacional y asegurarse un cupo en la Copa Sudamericana, el cuadro itálico trabaja para reforzar el plantel y equilibrar sus opciones ofensivas y la profundidad del equipo, en una ventana de pases que recién comienza a moverse con fuerza en Sudamérica.

En ese contexto, el nombre del extremo argentino Rodrigo Cabral (25), actualmente jugador de Huracán, ha tomado fuerza en los trascendidos del mercado itálico. Según el periodista César Luis Merlo, Cabral estaría listo para sumarse a Audax Italiano en un préstamo por un año con opción de compra, y su llegada al país podría concretarse en los próximos días, aunque aún no existe confirmación oficial desde el club chileno.

🚨Rodrigo Cabral es nuevo refuerzo de Audax Italiano.

*️⃣Llega a préstamo por un año y con opción de compra desde Huracán. Mañana ya estará en Chile. pic.twitter.com/MiOHDcoei9 — César Luis Merlo (@CLMerlo) January 7, 2026

🔥 Rodrigo Cabral, cada vez más cerca de Audax Italiano

Rodrigo Federico Cabral es un extremo izquierdo argentino formado en Huracán, club donde debutó profesionalmente en 2019. En los últimos años ha sido una alternativa recurrente en el plantel y también vivió una cesión en Argentinos Juniors, experiencia que le permitió sumar minutos y rodaje en la élite del fútbol argentino.

En la temporada 2025 con Huracán, Cabral registró 18 apariciones, con apenas 1 gol y 1 asistencia, cifras que están lejos de lo que se espera de un extremo llamado a marcar diferencias en el último tercio. Su aporte pasó más por el juego asociado y el despliegue por las bandas que por su participación directa en los goles, un aspecto que aparece como uno de los principales desafíos si su llegada a Audax Italiano termina concretándose.

Aun así, su perfil encaja con lo que Gustavo Lema ha buscado en el tiempo que lleva al mando del equipo: una pieza ofensiva que aporte anchura, movilidad y desequilibrio para complementar a los delanteros y ofrecer variantes de ataque, especialmente considerando la doble competencia entre el torneo local y la Copa Sudamericana.

Si bien Huracán aún no ha hecho oficial ningún acuerdo, la información que llega desde Argentina apunta a que Cabral podría arribar a préstamo por una temporada con opción de compra, una operación que, de confirmarse, ampliaría las alternativas ofensivas del conjunto itálico para el 2026.

🚨Rodrigo Cabral será refuerzo de #AudaxItaliano 🇨🇱



↪️ #Huracán lo cede a préstamo por un año y con opción de compra, tal lo contó @BrianEPecora. pic.twitter.com/IJsmlU29Er — Uriel Iugt (@urieliugt) January 7, 2026

🔁 Movimientos en La Florida

Audax Italiano ya ha comenzado a dar forma a su plantel de cara al 2026 con varias definiciones claras. El club anunció la llegada del delantero Diego Coelho desde Cobresal y del defensor argentino Marcelo Ortiz, además de asegurar las renovaciones de Nicolás Aedo y Nicolás Orellana, apuntando a dar continuidad a una base que fue protagonista durante buena parte del año anterior.

En el otro extremo, la escuadra de La Florida ha visto partir a jugadores importantes como Leonardo Valencia, Jorge Espejo y Eduardo Vargas, entre otros movimientos que marcan la transición del plantel. Con la pretemporada ya en marcha, Audax Italiano trabaja en su puesta a punto física y táctica mientras sigue atento al mercado, donde el nombre de Rodrigo Cabral aparece como una de las opciones ofensivas que podría sumarse a lo ya definido, a la espera de una confirmación oficial.