Un enorme y vibrante partido fue el que protagonizaron este domingo en Talcahuano Huachipato y Audax Italiano por la revancha de las semifinales de la Copa Chile 2025, encuentro en el que los acereros terminaron venciendo por 4-2 para remontar la llave y convertirse así en el primer finalista de la competición nacional.

Luego de haber caído 1-0 en la ida, Huachipato se hizo gigante ante su gente en el sur y pudo dar vuelta el marcador global (4-3 a favor) para eliminar a los itálicos y acceder así a la gran final copera, donde esperarán rival del ganador entre Limache y Deportes La Serena.

⚽ Los goles de Huachipato vs Audax Italiano por la Copa Chile 2025

El partido eso sí no fue nada fácil para Huachipato, que vio cómo se le ponía todo cuesta arriba con el gol de Eduardo Vargas a los 12′ que abría el marcador a favor de Audax.

Sin embargo, la reacción de los siderúrgicos comenzó a los 26′ con la anotación de Lionel Altamirano, quien repitió para su doblete en los 39′, yéndose así al descanso.

Todas las emociones continuaron en el segundo tiempo, ya que en los 51′ Renzo Malanca ponía el 3-1 parcial a favor del local y Leonardo Valencia vía penal volvía a equilibrar todo a favor de los tanos en los 79′. Eso sí, Maximiliano Gutiérrez se inventó un verdadero golazo a los 89′ para poner por delante en la serie a Huachipato, que zafó de una definición a penales luego de que a los 90+7′ Rodrigo Odriozola se hiciera gigante y tapara un nuevo penal ejecutado por Valencia, ahogando así el grito de gol itálico y sentenciando el avance a la final de los dirigidos por Jaime García.

⚔️ ¿Quién será el rival de Huachipato en la final de Copa Chile?

Ya instalados en la gran final, Huachipato conocerá a su rival del ganador de la serie entre Deportes Limache y La Serena, la cual tiene en ventaja a los Cerveceros tras el 2-0 en la ida. La revancha entre ambos elencos se jugará el próximo 12 de octubre en La Portada.