Audax Italiano y Ñublense animarán uno de los partidos que den cierre a esta Fecha 29 del Campeonato Nacional 2025, un encuentro que se llevará a cabo en el estadio Bicentenario de La Florida el lunes 1 de diciembre, a partir de las 20:00 horas de nuestro país.

Los Tanos intentarán aprovechar el impulso que les dio su pasado triunfo sobre Everton para volver a sumar, lo que también los puede empujar aún más en la tabla de posiciones, donde se encuentran en el quinto lugar con 46 puntos, en zona de Copa Sudamericana.

Por su lado el elenco de los Diablos Rojos llega en una pésima racha de ocho partidos seguidos sin ganar, el último una ajustada derrota en casa a manos de Huachipato. A pesar de este negativo registro los chillanejos ocupan el décimo puesto con 30 puntos, evadiendo el peligro de caer a zona de descenso.

⚽ Audax Italiano vs Ñublense en vivo por el Campeonato Nacional: minuto a minuto

Primera Division – 2025 DÍA DE PARTIDO 29 Audax Italiano Sin Comenzar Atlético Ñublense Estadísticas de equipos Últimos enfrentamientos ATL 2 – 3 AUD 15/06/2025 AUD 0 – 1 ATL 04/08/2024 AUD 2 – 1 ATL 02/03/2024 ATL 0 – 1 AUD 08/10/2023 AUD 0 – 1 ATL 21/07/2023

📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan Audax Italiano vs Ñublense?

El encuentro de Audax Italiano y Ñublense se jugará este lunes 1 de diciembre a las 20:00 horas en el Bicentenario de La Florida.

🏟️Estadio: Bicentenario de La Florida

📅Fecha: Lunes 1 de diciembre

🕗Horario: 20:00 horas

📺 ¿Dónde ver en vivo Audax Italiano vs Ñublense?

📺TV: TNT Sports Premium

💻Streaming: TNT Sports en Max

🖥️: Además, podrás seguir el relato en vivo y el minuto a minuto del partido en el marcador virtual de Al Aire Libre

🟨 Árbitros del partido entre Audax Italiano vs Ñublense

VAR: Víctor Abarzúa

AVAR: Mario Lagos

Árbitro: Nicolás Millas

1er asistente: Jean Araya

2do asistente: Hernán Banda

Cuarto árbitro: Matías Assadi

🧾 El posible XI de Audax Italiano vs Ñublense por el Campeonato Nacional 2025

El posible once: Tomás Ahumada; Jorge Espejo, Germán Guiffrey, Daniel Piña y Esteban Matus; Paolo Guajardo; Marco Collao, Michael Fuentes y Nicolás Orellana; Eduardo Vargas, Lautaro Palacios.

DT: Gustavo Lema.

🧾 El posible XI de Ñublense vs Audax Italiano por el Campeonato Nacional 2025

El probable once: Nicola Pérez; Bernardo Cerezo, Pablo Calderón, Osvaldo Bosso y Giovanny Campusano; Lorenzo Reyes, Daniel Saavedra; Matías Plaza, Gabriel Graciani y Pedro Sánchez; Gonzalo Sosa.

DT: Ronald Fuentes.