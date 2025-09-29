Audax Italiano se hizo fuerte en casa y derrotó por 1-0 a Huachipato en el Estadio Bicentenario de La Florida, en el primer duelo de las semifinales de Copa Chile. El cuadro Itálico logró imponerse gracias a su solidez defensiva y un gol clave que les permite soñar con la final, mientras que los Acereros deberán buscar la remontada en la revancha en Talcahuano.

🟢🇮🇹⚽ La apertura de la cuenta



Esteban Matus gatilló, y con responsabilidad de Rodrigo Odriozola, Audax Italiano vence por la mínima a Huachipato, por la ida de semifinales de la #CopaChileCocaColaSinAzúcar 2025.



— TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) September 29, 2025

⚽ Los goles de Audax Italiano vs Huachipato por la Copa Chile 2025

Esteban Matus con un descuelgue por el costado izquierdo, logró ingresar al área y con un remate que tuvo la complicidad de Odriozola puso la única diferencia del partido, cuando corría el minuto 67′. Incluso el resultado pudo ser más amplio, pero Eduardo Vargas falló un penal en el 73, estructurando el 1 a 0 final.

📅 ¿Cuándo vuelven a jugar Audax Italiano y Huachipato?

Este domingo 5 de octubre se jugará la vuelta de la semifinal, en el Estadio Cap de Talcahuano, Huachipato recibirá a Audax Italiano desde las 17:30 horas.

📑 Resumen Audax Italiano vs Huachipato por la Copa Chile 2025