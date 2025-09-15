Eduardo Vargas fue protagonista del primer clásico de colonias que jugó el pasado sábado y que terminó con triunfo de su equipo Audax Italiano sobre Unión Española en Santa Laura, anotando uno de los goles de la victoria por 4-3 sobre el elenco de Independencia.

Turboman abrió el camino de la remontada con el primer gol para el descuento itálico y luego asistió en el tanto del empate, el primero del doblete de Franco Troyanski que selló la victoria visitante en Independencia. Eso sí, lo que no esperaba el bicampeón de América con La Roja es que sería víctima de una inusual agresión posterior al pitazo final del partido.

⚽ Vargas recibió un inesperado proyectil en Santa Laura

Terminado el encuentro entre Audax y Unión, fue Eduardo Vargas quien resultó elegido como el mejor jugador del partido por la transmisión oficial de TNT Sports, por lo que tenía que someterse a la habitual entrevista en cancha por dicho logro, sin embargo, aquella entrevista no ocurrió.

Esto, porque tal como contó Víctor Cruces esta jornada en Radio ADN, al momento en que Vargas se preparaba para la entrevista en TNT Sports fue agredido con un sándwich de mechada que arrojó un hincha de Unión desde las tribunas, lo que provocó que la charla para premiar al delantero fuese suspendida por parte del equipo de comunicaciones de los Tanos.

Incluso, el Tigre Cruces, que presenció toda la escena en dicho encuentro, señaló que el agresor fue increpado por sus pares en la hinchada de Unión, a lo que respondió “A mí me da lo mismo, hago lo que quiero“, sin siquiera ser controlado por la seguridad del recinto, papelón.

Vargas marcó su segundo gol con la camiseta de Audax en Santa Laura/ © Photosport

📊 Los números de Eduardo Vargas con Audax

Partidos jugados: 7

Goles: 2

Asistencias: 1

Partidos como titular: 6

Minutos en cancha: 513′.

