Audax Italiano consiguió un triunfo clave en el Campeonato Nacional. Los itálicos, que remaron desde atrás durante todo el partido, derrotaron por 4-3 a Unión Española y se volvieron a meter en la pelea por un cupo a la Copa Libertadores

Los de La Florida estuvieron abajo en el marcador prácticamente todo el partido, pero gracias a una tremenda reacción en el complemento lograron quedarse con el Clásico de Colonias.

⚽ Los goles de Unión Española vs Audax Italiano en el Campeonato Nacional 2025

La apertura de la cuenta para Unión Española la anotó Matías Marín a los 25 minutos, mientras que Pablo Aránguiz aumentó la ventaja a los 30’.

Sin embargo, en el complemento Eduardo Vargas descontó a los 47’ para Audax Italiano y Leonardo Valencia igualó de penal a los 54’. Pero los hispanos no bajaron los brazos y volvieron a ponerse en ventaja a los 70 minutos desde los doce pasos gracias al tanto de Pablo Aránguiz.

Y cuando todo indicaba que los locales se quedarían con el triunfo, los itálicos igualaron con un cabezazo de Franco Troyansky a los 87’. Cuatro minutos más tarde, fue el propio delantero argentino que marcó para darle el triunfo a su equipo.

🔴 ¿Cuándo vuelve a jugar Unión Española?

El próximo duelo de los hispanos será ante Huachipato luego del receso por el Mundial Sub 20.

🟢 ¿Cuándo vuelve a jugar Audax Italiano?

Los itálicos, en tanto, recibirán a Unión La Calera en su próximo partido del Campeonato Nacional.

📋 Resumen Unión Española vs Audax Italiano