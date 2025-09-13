Audax Italiano consiguió un triunfo clave en el Campeonato Nacional. Los itálicos, que remaron desde atrás durante todo el partido, derrotaron por 4-3 a Unión Española y se volvieron a meter en la pelea por un cupo a la Copa Libertadores

Los de La Florida estuvieron abajo en el marcador prácticamente todo el partido, pero gracias a una tremenda reacción en el complemento lograron quedarse con el Clásico de Colonias.

⚽ Los goles de Unión Española vs Audax Italiano en el Campeonato Nacional 2025

La apertura de la cuenta para Unión Española la anotó Matías Marín a los 25 minutos, mientras que Pablo Aránguiz aumentó la ventaja a los 30’.

Sin embargo, en el complemento Eduardo Vargas descontó a los 47’ para Audax Italiano y Leonardo Valencia igualó de penal a los 54’. Pero los hispanos no bajaron los brazos y volvieron a ponerse en ventaja a los 70 minutos desde los doce pasos gracias al tanto de Pablo Aránguiz.

Y cuando todo indicaba que los locales se quedarían con el triunfo, los itálicos igualaron con un cabezazo de Franco Troyansky a los 87’. Cuatro minutos más tarde, fue el propio delantero argentino que marcó para darle el triunfo a su equipo.

🔴 ¿Cuándo vuelve a jugar Unión Española?

El próximo duelo de los hispanos será ante Huachipato luego del receso por el Mundial Sub 20.

🟢 ¿Cuándo vuelve a jugar Audax Italiano?

Los itálicos, en tanto, recibirán a Unión La Calera en su próximo partido del Campeonato Nacional.

📋 Resumen Unión Española vs Audax Italiano

Primera Division – 2025 DÍA DE PARTIDO 23
Unión Española
13/09/2025 12:30
3
4
Descanso : 2 0
Finalizado
Audax Italiano
  • Matias Marin 25′
  • Pablo Aranguiz 30′
  • Pablo Aranguiz 70′
  • Bianneider Tamayo 53′
  • Martin Parra 90′
  • Eduardo Vargas 47′
  • Franco Troyansky 87′
  • Franco Troyansky 90′
  • Valencia 54′
  • Gaston Gil Romero 35′
  • Marco Collao 40′
  • Nicolas Orellana 83′
  • Enzo Ferrario 87′
  • Franco Troyansky 90′
  • Luis Riveros 90′
  • 90′
[ +8 ‘ ] ¡Se acabó! El árbitro pita el final del encuentro.
[ +6 ‘ ] Amonestación para Luis Riveros.
[ +5 ‘ ] Amonestación para Martin Parra.
[ +1 ‘ ] Amonestación para Franco Troyansky.
[ +1 ‘ ] ¡G O O O O O O L! – ¡Marca Franco Troyansky!
Asistencia de Eduardo Vargas en el gol.
¡G O O O O O O L! – ¡Marca Franco Troyansky!
Amonestación para Enzo Ferrario.
Cambio: se retira Pablo Aranguiz y entra en su lugar Bryan Carvallo.
Amonestación para Nicolas Orellana.
Cambio: se retira German Guiffrey y entra en su lugar Franco Troyansky.
Cambio: se retira Paolo Guajardo y entra en su lugar Alessandro Riep.
Cambio: se retira Ignacio Jeraldino y entra en su lugar Cristian Insaurralde.
¡G O O O O O O L! – ¡Pablo Aranguiz (Unión Española) anota desde el punto de penalti!
¡G O O O O O O L! – ¡Valencia (Audax Italiano) anota desde el punto de penalti!
Amonestación para Bianneider Tamayo.
Asistencia de Valencia en el gol.
¡G O O O O O O L! – ¡Marca Eduardo Vargas!
Cambio: se retira Gaston Gil Romero y entra en su lugar Martin Jimenez.
Cambio: se retira Marco Collao y entra en su lugar Esteban Matus.
Cambio: se retira Lautaro Palacios y entra en su lugar Luis Riveros.
Cambio: se retira Gabriel Norambuena y entra en su lugar Felipe Espinoza.
Ya en juego el segundo tiempo.
[ +3 ‘ ] ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo.
Amonestación para Marco Collao.
Amonestación para Gaston Gil Romero.
Asistencia de Matias Marin en el gol.
¡G O O O O O O L! – ¡Marca Pablo Aranguiz!
Asistencia de Ignacio Jeraldino en el gol.
¡G O O O O O O L! – ¡Marca Matias Marin!
El árbitro da inicio al encuentro.
Unión Española
5-3-2
Martin Parra 1
Martin
Parra
Kevin Contreras 2
Kevin
Contreras
Sebastian Pereira 13
Sebastian
Pereira
Fabricio Formiliano 21
Fabricio
Formiliano
Bianneider Tamayo 29
Bianneider
Tamayo
Gabriel Norambuena 24
Gabriel
Norambuena
Pablo Aranguiz 22
Pablo
Aranguiz
Matias Marin 20
Matias
Marin
Gonzalo Castellani 25
Gonzalo
Castellani
Franco Ratotti 34
Franco
Ratotti
Ignacio Jeraldino 23
Ignacio
Jeraldino
  • Entrenador
  • 0
    Miguel Ramirez
  • Suplentes
  • 12
    Enzo Uribe
  • 3
    Valentin Vidal
  • 5
    Agustin Nadruz
  • 8
    Bryan Carvallo
  • 9
    Cristian Insaurralde
  • 18
    Felipe Espinoza
  • 19
    Bryan Vejar
Audax Italiano
4-1-4-1
Tomas Ahumada 1
Tomas
Ahumada
Oliver Rojas 2
Oliver
Rojas
Enzo Ferrario 13
Enzo
Ferrario
Gaston Gil Romero 5
Gaston
Gil
Romero
German Guiffrey 6
German
Guiffrey
Marco Collao 8
Marco
Collao
Valencia 10
Valencia
Paolo Guajardo 7
Paolo
Guajardo
Nicolas Orellana 24
Nicolas
Orellana
Eduardo Vargas 17
Eduardo
Vargas
Lautaro Palacios 9
Lautaro
Palacios
  • Entrenador
  • 0
    Juan Jose Ribera
  • Suplentes
  • 29
    Gonzalo Collao
  • 15
    Martin Jimenez
  • 32
    Yahir Salazar
  • 23
    Esteban Matus
  • 11
    Alessandro Riep
  • 19
    Franco Troyansky
  • 20
    Luis Riveros
6
Faltas Cometidas
8
0
Fuera de Juego
1
62
Posesión de Balón
38
2
Tarjetas Amarillas
6
6
Tiros Fuera
5
5
Tiros a Puerta
4
4
Corners
3
0
Tarjetas Rojas
1
7
Saques de Portería
13
1
Penaltis
1
9
Tiros Libres
0
0
Paradas
2
5
Tiros Fuera 1ª Mitad
0
1
Tiros Fuera 2ª Mitad
5
2
Tiros a Puerta 1ª Mitad
0
3
Tiros a Puerta 2ª Mitad
4
0
Fuera de Juego 1ª Mitad
0
0
Fuera de Juego 2ª Mitad
1
0
Tarjetas Rojas 1ª Mitad
0
0
Tarjetas Rojas 2ª Mitad
1
0
Tarjetas Amarillas 1ª Mitad
2
2
Tarjetas Amarillas 2ª Mitad
4
2
Corners 1ª Mitad
0
2
Corners 2ª Mitad
3
0
Posesión de Balón 1ª Mitad
0
0
Posesión de Balón 2ª Mitad
0
3
Faltas Cometidas 1ª Mitad
4
3
Faltas Cometidas 2ª Mitad
4
Últimos enfrentamientos
UNI 3 – 4 AUD 13/09/2025
AUD 2 – 0 UNI 18/04/2025
AUD 1 – 1 UNI 11/08/2024
UNI 3 – 0 AUD 09/03/2024
AUD 0 – 3 UNI 29/07/2023