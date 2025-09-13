Audax Italiano consiguió un triunfo clave en el Campeonato Nacional. Los itálicos, que remaron desde atrás durante todo el partido, derrotaron por 4-3 a Unión Española y se volvieron a meter en la pelea por un cupo a la Copa Libertadores
Los de La Florida estuvieron abajo en el marcador prácticamente todo el partido, pero gracias a una tremenda reacción en el complemento lograron quedarse con el Clásico de Colonias.
⚽ Los goles de Unión Española vs Audax Italiano en el Campeonato Nacional 2025
La apertura de la cuenta para Unión Española la anotó Matías Marín a los 25 minutos, mientras que Pablo Aránguiz aumentó la ventaja a los 30’.
Sin embargo, en el complemento Eduardo Vargas descontó a los 47’ para Audax Italiano y Leonardo Valencia igualó de penal a los 54’. Pero los hispanos no bajaron los brazos y volvieron a ponerse en ventaja a los 70 minutos desde los doce pasos gracias al tanto de Pablo Aránguiz.
Y cuando todo indicaba que los locales se quedarían con el triunfo, los itálicos igualaron con un cabezazo de Franco Troyansky a los 87’. Cuatro minutos más tarde, fue el propio delantero argentino que marcó para darle el triunfo a su equipo.
🔴 ¿Cuándo vuelve a jugar Unión Española?
El próximo duelo de los hispanos será ante Huachipato luego del receso por el Mundial Sub 20.
🟢 ¿Cuándo vuelve a jugar Audax Italiano?
Los itálicos, en tanto, recibirán a Unión La Calera en su próximo partido del Campeonato Nacional.
📋 Resumen Unión Española vs Audax Italiano
- Matias Marin 25′
- Pablo Aranguiz 30′
- Pablo Aranguiz 70′
- Bianneider Tamayo 53′
- Martin Parra 90′
- Eduardo Vargas 47′
- Franco Troyansky 87′
- Franco Troyansky 90′
- Valencia 54′
- Gaston Gil Romero 35′
- Marco Collao 40′
- Nicolas Orellana 83′
- Enzo Ferrario 87′
- Franco Troyansky 90′
- Luis Riveros 90′
- 90′
Parra
Contreras
Pereira
Formiliano
Tamayo
Norambuena
Aranguiz
Marin
Castellani
Ratotti
Jeraldino
- Entrenador
-
0Miguel Ramirez
- Suplentes
-
12Enzo Uribe
-
3Valentin Vidal
-
5Agustin Nadruz
-
8Bryan Carvallo
-
9Cristian Insaurralde
-
18Felipe Espinoza
-
19Bryan Vejar
Ahumada
Rojas
Ferrario
Gil
Romero
Guiffrey
Collao
Guajardo
Orellana
Vargas
Palacios
- Entrenador
-
0Juan Jose Ribera
- Suplentes
-
29Gonzalo Collao
-
15Martin Jimenez
-
32Yahir Salazar
-
23Esteban Matus
-
11Alessandro Riep
-
19Franco Troyansky
-
20Luis Riveros