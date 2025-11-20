Audax Italiano y Everton de Viña del Mar se ven las caras este viernes 21 de noviembre a las 20:00 horas en el Estadio Bicentenario de La Florida por la fecha 28 del Campeonato Nacional 2025. El duelo será transmitido por TNT Sports Premium y TNT Sports en Max.

Este es un duelo clave para las aspiraciones de ambos equipos en el torneo. Los itálicos, que jugarán su primer partido bajo las órdenes de Gustavo Lema, marchan en el séptimo lugar y necesitan sumar de a tres para mantenerse en puestos de zona de clasificación a la próxima Copa Sudamericana.

Por su parte, los ruleteros se encuentran en una incómoda posición en la parte baja, donde están decimoterceros con 26 puntos, a solo cinco unidades de la zona de descenso, por lo que una victoria podría alejar definitivamente al ‘fantasma de la B’ del Estadio Sausalito.

⚽ Audax Italiano vs Everton en vivo por el Campeonato Nacional: minuto a minuto

Primera Division – 2025 DÍA DE PARTIDO 28 Audax Italiano Sin Comenzar Everton CD Estadísticas de equipos Últimos enfrentamientos EVE 1 – 1 AUD 31/05/2025 EVE 2 – 1 AUD 28/08/2024 EVE 2 – 0 AUD 06/04/2024 EVE 1 – 0 AUD 13/08/2023 EVE 3 – 1 AUD 27/02/2023

📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan Audax Italiano vs Everton?

Audax Italiano y Everton de Viña del Mar se enfrentan este viernes 21 de noviembre a las 20:00 horas en el Estadio Bicentenario de La Florida.

📅Fecha: Viernes 21 de noviembre

🕗Horario: 20:00 horas

🏟️Estadio: Bicentenario (La Florida)

📺 ¿Dónde ver en vivo Audax Italiano vs Everton?

📺TV: TNT Sports Premium

💻Streaming: TNT Sports en Max

🖥️: Además, podrás seguir el relato en vivo y el minuto a minuto del partido en el marcador virtual de Al Aire Libre

🟨 Árbitros del partido entre Audax Italiano vs Everton

Árbitro: Cristian Galaz

1er asistente: Gabriel Ureta

2do asistente: Felipe Jara

Cuarto árbitro: Matías Assadi

VAR: Juan Sepúlveda

AVAR: Eric Pizarro

🧾 El XI de Audax Italiano vs Everton por el Campeonato Nacional 2025

El probable once: Tomás Ahumada; Germán Guiffrey, Daniel Piña, Enzo Ferrario, Jorge Espejo, Esteban Matus; Marco Collao, Mario Sandoval, Alessandro Riep; Eduardo Vargas y Nicolás Orellana. DT: Gustavo Lema.

🧾 El XI de Everton vs Audax Italiano por el Campeonato Nacional 2025

El probable once: Ignacio González; Benjamín Berríos, Ramiro González, Hugo Magallanes, Diego Oyarzún, Alex Ibacache; Rodrigo Piñeiro, Joaquín Moya, Álvaro Madrid; Sebastián Sosa y Julián Alfaro. DT: Javier Torrente.