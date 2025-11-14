Audax Italiano entró en modo urgencia. Tras la sorpresiva desvinculación de Juan José Ribera, el club se movió rápido para asegurar a su nuevo técnico de cara al cierre del Campeonato Nacional y la planificación del 2026. La presión por mantener un cupo en torneos internacionales y evitar que Colo Colo los desplace obliga a acelerar decisiones.

Según la información del periodista César Luis Merlo, el cuadro de La Florida ya tendría elegido a su próximo entrenador, un nombre con pasado reciente en la élite del fútbol mexicano, al igual que Fernando Ortiz y que vivirá recién su segundo desafío como DT principal.

🟢 ¿Quién será el nuevo técnico de Audax Italiano?

El nombre elegido por la dirigencia es el argentino Gustavo Lema, quien está muy cerca de asumir antes del duelo ante Everton de Viña del Mar del 21 de noviembre. Lema llega desde Pumas de México, donde tomó el mando en 2023 tras la salida de Antonio Mohamed, de quien era asistente.

Su ciclo al mando del cuadro azteca incluyó 54 partidos:

23 triunfos

13 empates

18 derrotas

Para Audax será sólo su segundo desafío como entrenador principal, lo que convierte esta apuesta en un movimiento ambicioso y de riesgo no tan controlado.

🚨[EXCLUSIVO] Audax Italiano tiene negociaciones muy avanzadas con Gustavo Lema para que sea el nuevo entrenador en reemplazo del "Coto" Ribera.

*️⃣Las partes trabajan para cerrar el acuerdo y que asuma lo antes posible, de cara al partido ante Everton. pic.twitter.com/pP8Yl60mO4 — César Luis Merlo (@CLMerlo) November 14, 2025

🚪 Por qué Audax despidió a Ribera pese a su campaña

La salida de Juan José Ribera tomó por sorpresa a todos en el torneo. Llegó en 2024 para salvar al equipo del descenso y lo consiguió de forma sólida. Este año, con una de las planillas más ajustadas del fútbol chileno, mantuvo al club largo rato en zona de Sudamericana. Pero una mala segunda rueda terminó por sellar su salida.

🔵 La misión de Lema y los desafíos inmediatos del club

El argentino asumiría con la tarea de mantener a Audax en los cupos de torneos internacionales y asegurar presencia copera continental para 2026. Además, deberá resolver rápido la adaptación del plantel, ordenar la interna tras la salida de Ribera y enfrentar un calendario apretado con escaso margen de error.