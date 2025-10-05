Con la misión de revertir la llave, Huachipato recibe a Audax Italiano en Talcahuano por el duelo de revancha de las semifinales de la Copa Chile.
En la ida los itálicos ganaron con lo justo, y llegan a la región del Biobío con una pequeña ventaja.
Los acereros, en tanto, esperan dar la sorpresa, dar vuelta la serie y llegar a la final del torneo.
⚽Huachipato vs Audax Italiano en vivo, por Copa Chile 2025: minuto a minuto
- Lionel Altamirano 26′
- Lionel Altamirano 39′
- Renzo Malanca 51′
- Maximiliano Gutierrez 89′
- Jimmy Martinez 32′
- Rafael Caroca 45′
- Rodrigo Odriozola 55′
- Cris Martinez 75′
- Eduardo Vargas 12′
- Valencia 79′
- Gonzalo Collao 4′
- Franco Troyansky 22′
- Alessandro Riep 63′
- German Guiffrey 80′
📅¿Cuándo y a qué hora juegan Huachipato vs Audax Italiano?
Este duelo de revancha de Copa Chile está pactado para este domingo 5 de septiembre a las 17:30 horas.
- 📆 Fecha: 5 de septiembre
- ⏰Hora: 17:30 horas
- 🏟️Estadio: Huachipato-Cap Acero, Talcahuano
📡¿Quién transmite Huachipato vs Audax Italiano por Copa Chile?
Este partido de Copa Chile, y todos los que restan del torneo, se pueden ver exclusivamente por la señal de TV pago de TNT Sports y por la plataforma de streaming de HBO Max.
- 📺TV: TNT Sports
- 💻Streaming: HBO Max
- 🖥️También podrás seguir todos los detalles de este partido en Al Aire Libre.
🟨🟥 Árbitros del Huachipato vs Audax Italiano
- Juez central: Gastón Philippe
- Asistentes: Diego Gamboa – Eric Pizarro
- 4to árbitro: Héctor Jona
📂Formaciones probables de Huachipato y Audax Italiano
🔵⚫ XI de Huachipato: Rodrigo Odriozola, Maicol León, Benjamín Gazzolo, Rafael Caroca y Renzo Malanca; Claudio Sepúveda, Nicolás Vargas y Jimmy Martínez; Maxi Gutierrez, Lionel Altamirano y Cris Martínez. DT: Jaime García.
🟢⚪ XI de Audax Italiano: Tomás Ahumada; Jorge Espejo, Enzo Ferrario, Germán Giuffrey y Esteban Matus; Marco Collao, Leonardo Valencia y Nicolás Orellana; Franco Troyansky, Luis Riveros y Eduardo Vargas. DT: Juan José Ribera.