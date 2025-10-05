Con la misión de revertir la llave, Huachipato recibe a Audax Italiano en Talcahuano por el duelo de revancha de las semifinales de la Copa Chile.

En la ida los itálicos ganaron con lo justo, y llegan a la región del Biobío con una pequeña ventaja.

Los acereros, en tanto, esperan dar la sorpresa, dar vuelta la serie y llegar a la final del torneo.

⚽Huachipato vs Audax Italiano en vivo, por Copa Chile 2025: minuto a minuto

Copa – 2025 semifinales
Huachipato
05/10/2025 17:30
4
2
Descanso : 2 1
Finalizado
Agregado 4-3
Audax Italiano
  • Lionel Altamirano 26′
  • Lionel Altamirano 39′
  • Renzo Malanca 51′
  • Maximiliano Gutierrez 89′
  • Jimmy Martinez 32′
  • Rafael Caroca 45′
  • Rodrigo Odriozola 55′
  • Cris Martinez 75′
  • Eduardo Vargas 12′
  • Valencia 79′
  • Gonzalo Collao 4′
  • Franco Troyansky 22′
  • Alessandro Riep 63′
  • German Guiffrey 80′
  • Resumen
  • Estadísticas de equipos
89 ‘
Huachipato
Gol regular : Maximiliano Gutierrez
80 ‘
Audax Italiano
Tarjeta amarilla : German Guiffrey
79 ‘
Audax Italiano
Penalti : Valencia
75 ‘
Huachipato
Tarjeta amarilla : Cris Martinez
63 ‘
Audax Italiano
Tarjeta amarilla : Alessandro Riep
55 ‘
Huachipato
Tarjeta amarilla : Rodrigo Odriozola
51 ‘
Huachipato
Gol regular : Renzo Malanca
45 ‘
Huachipato
Tarjeta amarilla : Rafael Caroca
39 ‘
Huachipato
Gol regular : Lionel Altamirano
32 ‘
Huachipato
Tarjeta amarilla : Jimmy Martinez
26 ‘
Huachipato
Gol regular : Lionel Altamirano
22 ‘
Audax Italiano
Tarjeta amarilla : Franco Troyansky
12 ‘
Audax Italiano
Gol regular : Eduardo Vargas
4 ‘
Audax Italiano
Tarjeta amarilla : Gonzalo Collao
Últimos enfrentamientos
HUA 4 – 2 AUD 05/10/2025
AUD 1 – 0 HUA 29/09/2025
AUD 4 – 3 HUA 26/05/2025
HUA 2 – 0 AUD 20/10/2024
HUA 0 – 1 AUD 20/05/2024

📅¿Cuándo y a qué hora juegan Huachipato vs Audax Italiano?

Este duelo de revancha de Copa Chile está pactado para este domingo 5 de septiembre a las 17:30 horas.

  • 📆 Fecha: 5 de septiembre
  • ⏰Hora: 17:30 horas
  • 🏟️Estadio: Huachipato-Cap Acero, Talcahuano

📡¿Quién transmite Huachipato vs Audax Italiano por Copa Chile?

Este partido de Copa Chile, y todos los que restan del torneo, se pueden ver exclusivamente por la señal de TV pago de TNT Sports y por la plataforma de streaming de HBO Max.

  • 📺TV: TNT Sports
  • 💻Streaming: HBO Max
  • 🖥️También podrás seguir todos los detalles de este partido en Al Aire Libre.

🟨🟥 Árbitros del Huachipato vs Audax Italiano

  • Juez central: Gastón Philippe
  • Asistentes: Diego Gamboa – Eric Pizarro
  • 4to árbitro: Héctor Jona

📂Formaciones probables de Huachipato y Audax Italiano

🔵⚫ XI de Huachipato: Rodrigo Odriozola, Maicol León, Benjamín Gazzolo, Rafael Caroca y Renzo Malanca; Claudio Sepúveda, Nicolás Vargas y Jimmy Martínez; Maxi Gutierrez, Lionel Altamirano y Cris Martínez. DT: Jaime García.

🟢⚪ XI de Audax Italiano: Tomás Ahumada; Jorge Espejo, Enzo Ferrario, Germán Giuffrey y Esteban Matus; Marco Collao, Leonardo Valencia y Nicolás Orellana; Franco Troyansky, Luis Riveros y Eduardo Vargas. DT: Juan José Ribera.