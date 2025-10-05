Con la misión de revertir la llave, Huachipato recibe a Audax Italiano en Talcahuano por el duelo de revancha de las semifinales de la Copa Chile.

En la ida los itálicos ganaron con lo justo, y llegan a la región del Biobío con una pequeña ventaja.

Los acereros, en tanto, esperan dar la sorpresa, dar vuelta la serie y llegar a la final del torneo.

⚽Huachipato vs Audax Italiano en vivo, por Copa Chile 2025: minuto a minuto

Copa – 2025 semifinales Huachipato 4 2 Descanso : 2 1 Finalizado Agregado 4-3 Audax Italiano Lionel Altamirano 26′

Lionel Altamirano 39′

Renzo Malanca 51′

Maximiliano Gutierrez 89′ Jimmy Martinez 32′

Rafael Caroca 45′

Rodrigo Odriozola 55′

Cris Martinez 75′ Eduardo Vargas 12′ Valencia 79′ Gonzalo Collao 4′

Gonzalo Collao 4′ Franco Troyansky 22′

Franco Troyansky 22′ Alessandro Riep 63′

Alessandro Riep 63′ German Guiffrey 80′ Resumen

Estadísticas de equipos 89 ‘ Huachipato Gol regular : Maximiliano Gutierrez 80 ‘ Audax Italiano Tarjeta amarilla : German Guiffrey 79 ‘ Audax Italiano Penalti : Valencia 75 ‘ Huachipato Tarjeta amarilla : Cris Martinez 63 ‘ Audax Italiano Tarjeta amarilla : Alessandro Riep 55 ‘ Huachipato Tarjeta amarilla : Rodrigo Odriozola 51 ‘ Huachipato Gol regular : Renzo Malanca 45 ‘ Huachipato Tarjeta amarilla : Rafael Caroca 39 ‘ Huachipato Gol regular : Lionel Altamirano 32 ‘ Huachipato Tarjeta amarilla : Jimmy Martinez 26 ‘ Huachipato Gol regular : Lionel Altamirano 22 ‘ Audax Italiano Tarjeta amarilla : Franco Troyansky 12 ‘ Audax Italiano Gol regular : Eduardo Vargas 4 ‘ Audax Italiano Tarjeta amarilla : Gonzalo Collao Últimos enfrentamientos HUA 4 – 2 AUD 05/10/2025 AUD 1 – 0 HUA 29/09/2025 AUD 4 – 3 HUA 26/05/2025 HUA 2 – 0 AUD 20/10/2024 HUA 0 – 1 AUD 20/05/2024

📅¿Cuándo y a qué hora juegan Huachipato vs Audax Italiano?

Este duelo de revancha de Copa Chile está pactado para este domingo 5 de septiembre a las 17:30 horas.

📆 Fecha: 5 de septiembre

⏰Hora: 17:30 horas

🏟️Estadio: Huachipato-Cap Acero, Talcahuano

📡¿Quién transmite Huachipato vs Audax Italiano por Copa Chile?

Este partido de Copa Chile, y todos los que restan del torneo, se pueden ver exclusivamente por la señal de TV pago de TNT Sports y por la plataforma de streaming de HBO Max.

📺TV: TNT Sports

💻Streaming: HBO Max

🖥️También podrás seguir todos los detalles de este partido en Al Aire Libre.

🟨🟥 Árbitros del Huachipato vs Audax Italiano

Juez central: Gastón Philippe

Asistentes: Diego Gamboa – Eric Pizarro

4to árbitro: Héctor Jona

📂Formaciones probables de Huachipato y Audax Italiano

🔵⚫ XI de Huachipato: Rodrigo Odriozola, Maicol León, Benjamín Gazzolo, Rafael Caroca y Renzo Malanca; Claudio Sepúveda, Nicolás Vargas y Jimmy Martínez; Maxi Gutierrez, Lionel Altamirano y Cris Martínez. DT: Jaime García.

🟢⚪ XI de Audax Italiano: Tomás Ahumada; Jorge Espejo, Enzo Ferrario, Germán Giuffrey y Esteban Matus; Marco Collao, Leonardo Valencia y Nicolás Orellana; Franco Troyansky, Luis Riveros y Eduardo Vargas. DT: Juan José Ribera.