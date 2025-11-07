Huachipato y Audax Italiano se miden este domingo 9 de noviembre a las 15:00 horas por la Fecha 27 del Campeonato Nacional 2025, duelo a disputarse en Talcahuano y será transmitido en TV cable por TNT Sports y en streaming por TNT Sports en HBO Max.

Los Acereros parecen jugarse su última opción de luchar por cupo a la Copa Sudamericana 2026, ya que actualmente está noveno con 35 puntos y si gana alcanza a Colo Colo con 38 y queda a 5 del propio Audax, que cierra el umbral de clasificación.

Los Tanos están en la misma pelea, pero todavía con alguna ilusión de ir a la Copa Libertadores, por lo que igualmente requieren los tres puntos: el elenco de Juan José Ribera tiene 43 unidades, mientras que los puestos de Libertadores están ocupados por el momento con 48 y 47.

⚽ Huachipato vs Audax Italiano EN VIVO: minuto a minuto

07/11/2025 18:40

📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan Huachipato vs Audax Italiano?

Huachipato será local ante Audax Italiano este domingo 9 de noviembre a las 15:00 horas en Talcahuano en un duelo válido por la Fecha 27 del Campeonato Nacional 2025.

  • 📅Fecha: Domingo 9 de noviembre
  • 🕗Horario: 15:00 horas
  • 🏟️Estadio: Huachipato (Talcahuano)

📺 ¿Dónde ver en vivo Huachipato vs Audax Italiano?

  • 📺TV: TNT Sports Premium
  • 💻Streaming: TNT Sports en Max
  • 🖥️: Además, podrás seguir el relato en vivo y el minuto a minuto del partido en el marcador virtual de Al Aire Libre

🟨 Árbitros del partido entre Huachipato vs Audax Italiano

  • Árbitro: Miguel Araos
  • 1er asistente: Gabriel Ureta
  • 2do asistente: Cristian Cerda
  • Cuarto árbitro: Manuel Vergara
  • VAR: Nicolás Millas
  • AVAR: Edosn Cisternas

🧾 El XI de Huachipato vs Audax Italiano por el Campeonato Nacional 2025

El once probable: Rodrigo Odriozola; Maicol León, Benjamín Gazzolo, Rafael Caroca, Leandro Díaz; Nicolás Vargas, Santiago Silva, Jimmy Martínez; Maximiliano Gutiérrez, Lionel Altamirano y Cris Martínez. DT: Jaime García.

🧾 El XI de Audax Italiano vs Huachipato por el Campeonato Nacional 2025

El once probable: Tomás Ahumada; Jorge Espejo, Daniel Piña, Oliver Rojas, Esteban Matus; Mario Sandoval, Paolo Guajardo, Leonardo Valencia; Eduardo Vargas, Nicolás Orellana y Lautaro Palacios. DT: Juan José Ribera.

