Huachipato y Audax Italiano se miden este domingo 9 de noviembre a las 15:00 horas por la Fecha 27 del Campeonato Nacional 2025, duelo a disputarse en Talcahuano y será transmitido en TV cable por TNT Sports y en streaming por TNT Sports en HBO Max.
Los Acereros parecen jugarse su última opción de luchar por cupo a la Copa Sudamericana 2026, ya que actualmente está noveno con 35 puntos y si gana alcanza a Colo Colo con 38 y queda a 5 del propio Audax, que cierra el umbral de clasificación.
Los Tanos están en la misma pelea, pero todavía con alguna ilusión de ir a la Copa Libertadores, por lo que igualmente requieren los tres puntos: el elenco de Juan José Ribera tiene 43 unidades, mientras que los puestos de Libertadores están ocupados por el momento con 48 y 47.
⚽ Huachipato vs Audax Italiano EN VIVO: minuto a minuto
📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan Huachipato vs Audax Italiano?
Huachipato será local ante Audax Italiano este domingo 9 de noviembre a las 15:00 horas en Talcahuano en un duelo válido por la Fecha 27 del Campeonato Nacional 2025.
- 📅Fecha: Domingo 9 de noviembre
- 🕗Horario: 15:00 horas
- 🏟️Estadio: Huachipato (Talcahuano)
📺 ¿Dónde ver en vivo Huachipato vs Audax Italiano?
- 📺TV: TNT Sports Premium
- 💻Streaming: TNT Sports en Max
- 🖥️: Además, podrás seguir el relato en vivo y el minuto a minuto del partido en el marcador virtual de Al Aire Libre
🟨 Árbitros del partido entre Huachipato vs Audax Italiano
- Árbitro: Miguel Araos
- 1er asistente: Gabriel Ureta
- 2do asistente: Cristian Cerda
- Cuarto árbitro: Manuel Vergara
- VAR: Nicolás Millas
- AVAR: Edosn Cisternas
🧾 El XI de Huachipato vs Audax Italiano por el Campeonato Nacional 2025
El once probable: Rodrigo Odriozola; Maicol León, Benjamín Gazzolo, Rafael Caroca, Leandro Díaz; Nicolás Vargas, Santiago Silva, Jimmy Martínez; Maximiliano Gutiérrez, Lionel Altamirano y Cris Martínez. DT: Jaime García.
🧾 El XI de Audax Italiano vs Huachipato por el Campeonato Nacional 2025
El once probable: Tomás Ahumada; Jorge Espejo, Daniel Piña, Oliver Rojas, Esteban Matus; Mario Sandoval, Paolo Guajardo, Leonardo Valencia; Eduardo Vargas, Nicolás Orellana y Lautaro Palacios. DT: Juan José Ribera.