Eduardo Vargas desperdició un penal y fue el único en hacerlo en la derrota de Audax Italiano por 2-1 contra La Serena en el estadio La Portada, en duelo válido por la Fecha 25 del Campeonato Nacional 2025.

Lo peor es que después Vargas cometió una falta en su área, lo que completó una jornada para el olvido para el bicampeón de América.

❌ El penal fallado por Eduardo Vargas en la visita de Audax Italiano ante La Serena

El hecho se produjo en los 23 minutos: Vargas se paró frente a la pelota y definió potente al medio encontrándose con una extraordinaria tapada de Eryin Sanhueza con una de sus piernas, ahogando el grito de gol de Audax Italiano.

Lo peor es que minutos después, en los 45+2’, hubo un penal al otro lado, a favor para La Serena. Jeisson Vargas se paró frente al balón y no perdonó, anotando un tanto clave en la lucha por salvarse del descenso.

Por si le faltaba narrativa a esta situación, Jeisson volvió a convertir desde los 12 pasos en el segundo tiempo (55’), mientras que su compañero Franco Troyansky también lo hizo más tarde (64’).

El segundo penal convertido por Jeisson Vargas fue por una mano penal de Eduardo Vargas, aunque esta jugada es discutible, ya que Turbomán tenía el brazo pegado al cuerpo.

📊 Los números de Eduardo Vargas en Audax Italiano

El rendimiento de Eduardo Vargas no ha sido aún a la altura de lo esperado en Audax Italiano: Turbomán ha jugado 9 partidos (693 minutos), anotando 3 goles y dando 1 asistencia.

Vargas arribó a los itálicos a mitad de temporada, luego de un intenso tira y afloja con U de Chile, elenco que tenía la primera opción de ficharlo, pero que finalmente no pudo hacerlo tras realizar una oferta insatisfactoria al jugador, la que después quiso corregir, encontrando la negativa del delantero.

