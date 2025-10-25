La Serena y Audax Italiano protagonizaron un emocionante encuentro en el Estadio La Portada. Los papayeros, que llegaban necesitados de triunfos debido a su posición en la tabla de posiciones, derrotaron por 2-1 a los itálicos que buscaban acercarse a puestos de clasificación a Copa Libertadores.

Con esta victoria, los granates respiran en la clasificación, alcanzando el undécimo lugar con 24 puntos, mientras que los floridanos se quedaron en el cuarto puesto con 43 unidades.

⚽ Los goles de La Serena vs Audax Italiano por el Campeonato Nacional

La apertura de la cuenta llegó sobre el final de la primera parte, luego que el árbitro sancionara penal tras recurrir al VAR por una infracción en el área. El encargado de patearlo fue Jeisson Vargas, quien con un violento zapatazo anotó el primero para La Serena.

El segundo tanto de los papayeros también llegó desde los doce pasos, luego que Eduardo Vargas (que falló un penal en el primer tiempo) cometiera una mano que le juez sancionó con la pena máxima tras acudir al VAR. Quien transformó el tiro en gol fue nuevamente Jeisson Vargas, quien estiró las cifras para los locales.

El descuento para Audax Italiano también fue de penal, luego de una infracción que el árbitro cobró tras ir al VAR. El ejecutante fue Franco Troyansky, que con un remate rasante anotó el 2-1 definitivo del partido.

📅 ¿Cuándo vuelven a jugar La Serena y Audax Italiano?

La Serena volverá a jugar el próximo viernes 31 de octubre cuando visite a Deportes Iquique en el Estadio Tierra de Campeones desde las 17:30 horas.

Por su parte, Audax Italiano saltará a la cancha el mismo día a las 15:00 horas en el Estadio Bicentenario de La Florida ante Cobresal.

