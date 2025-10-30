Audax Italiano y Cobresal se medirán este viernes 31 de octubre a las 15:00 horas por la fecha 26 del Campeonato Nacional 2025. El encuentro se disputará en el Estadio Bicentenario de La Florida, en Santiago.
El conjunto dirigido por Juan José Ribera buscará recuperarse tras la dura caída por 2-1 ante Deportes La Serena y lo mantiene en el cuarto lugar con 43 puntos. En tanto, el equipo de Gustavo Huerta llega con la moral en alto luego de vencer por la cuenta mínima a Unión Española, ubicándose en el octavo puesto con 41 unidades.
Pese al buen momento futbolístico, Cobresal vive días complejos debido a una grave denuncia en la FIFA, situación que podría tener repercusiones en su presente deportivo.
⏰ Audax Italiano vs Cobresal en vivo, por la Primera División: minuto a minuto
🗓️ ¿Cuándo y a qué hora juegan Audax Italiano vs Cobresal?
El partido entre Audax Italiano y Cobresal se jugará este viernes 31 de octubre, a partir de las 15:00 horas, en el Estadio Bicentenario de La Florida.
- 🗓 Fecha: Viernes 31 de octubre.
- 🕒 Hora: 15:00 horas.
- 🏟 Estadio: Bicentenario de La Florida, Santiago.
📡 ¿Dónde ver en vivo Audax Italiano vs Cobresal?
- 📺 TV: TNT Sports Premium.
- 💻 Streaming: TNT Sports en Max.
- 🖥️ Además, podrás seguir el minuto a minuto del partido en Al Aire Libre.
🟨 Árbitros del partido entre Audax Italiano vs Cobresal
- Árbitro: Gastón Philippe.
- 1er asistente: Ignacio Cerda.
- 2do asistente: Emilio Bastías.
- 4to árbitro: Fabián Reyes.
- VAR: Cristián Garay.
- AVAR: Eric Pizarro.
🟢 El XI probable de Audax Italiano vs Cobresal por el Campeonato Nacional 2025
- Tomás Ahumada; Olíver Rojas, Daniel Piña, Luis Riveros, Jorge Espejo; Alessandro Riep, Esteban Matus, Marco Collao, Nicolás Orellana; Lautaro Palacios y Eduardo Vargas. DT: Juan José Ribera.
🟠 El XI probable de Cobresal vs Audax Italiano por el Campeonato Nacional 2025
- Alejandro Santander; Aaron Astudillo, José Tiznado, Cristian Toro, Vicente Fernández; Diego Céspedes, Christian Moreno, César Yanis, Juan Carlos Gaete; Jorge Henríquez y Sergio Carrasco. DT: Gustavo Huerta.