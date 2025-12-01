Audax Italiano derrotó por 1-0 a Ñublense en el estadio Bicentenario de La Florida, resultado con el que clasificó a la Copa Sudamericana 2026 y dejó a Colo Colo casi sin opciones de aspirar a este torneo internacional.

Los Tanos llegaron a 49 puntos y se hicieron inalcanzables para el Cacique, que tiene 44. La única opción para los Albos es ganar justamente contra los itálicos en la última fecha y esperar una caída de Cobresal ante los Diablos Rojos, quienes coincidentemente son sus rivales.

Ñublense, por su parte, extendió una mala racha de 9 partidos sin ganar.

⚽ El gol de Audax Italiano vs Ñublense por el Campeonato Nacional 2025

El único tanto del compromiso llegó en el primer minuto de juego a través de Eduardo Vargas, quien cerró una buena jugada colectiva de Audax Italiano, para provocar la alegría en el recinto floridano.

Los minutos finales de este compromiso fueron difíciles para los Tanos, ya que se quedaron con un jugador menos desde los 75′ por la expulsión de Martín Jiménez, situación que vino a complicarlos en un partido que estaba muy controlado.

Ñublense se fue con todo en busca del empate, pero no lo consiguió, pese a que tuvo interesantes ocasiones. En los descuentos tuvo metido al elenco local en su área, aunque le faltó la precisión para conseguir la igualdad.

📊 Estadísticas Audax Italiano vs Ñublense por el Campeonato Nacional 2025

Primera Division – 2025 DÍA DE PARTIDO 29 Audax Italiano 1 0 Descanso Atlético Ñublense Eduardo Vargas 1′ Eduardo Vargas 36′

Michael Fuentes 42′ Lorenzo Reyes 18′

Lorenzo Reyes 18′ Pablo Calderon 36′ Resumen

Comentarios

Alineaciones

Estadísticas del partido

Estadísticas de equipos 42 ‘ Audax Italiano Tarjeta amarilla : Michael Fuentes 36 ‘ Atlético Ñublense Tarjeta amarilla : Pablo Calderon 36 ‘ Audax Italiano Tarjeta amarilla : Eduardo Vargas 18 ‘ Atlético Ñublense Tarjeta amarilla : Lorenzo Reyes 1 ‘ Audax Italiano Asistencia : Luis Riveros 1 ‘ Audax Italiano Gol regular : Eduardo Vargas Amonestación para Michael Fuentes. Amonestación para Eduardo Vargas. Amonestación para Pablo Calderon. Amonestación para Lorenzo Reyes. Asistencia de Luis Riveros en el gol. ¡G O O O O O O L! – ¡Marca Eduardo Vargas! El árbitro da inicio al encuentro. Audax Italiano Audax Italiano 3-4-3 1 Tomas

Ahumada 13 Enzo

Ferrario 6 German

Guiffrey 4 Daniel

Pina 22 Jorge

Espejo 8 Marco

Collao 18 Nicolas

Aedo 23 Esteban

Matus 27 Michael

Fuentes 20 Luis

Riveros 17 Eduardo

Vargas Entrenador

0 Gustavo Lema

Suplentes

29 Gonzalo Collao



10 Valencia



11 Alessandro Riep



14 Milton Cantero



15 Martin Jimenez



19 Franco Troyansky



32 Yahir Salazar

Atlético Ñublense Atlético Ñublense 4-3-3 1 Nicola

Perez 16 Diego

Sanhueza 2 Carlos

Labrin 6 Pablo

Calderon 14 Jovany

Campusano 22 Matias

Plaza 21 Lorenzo

Reyes 13 Daniel

Saavedra 27 Rodrigo

Gonzalez 9 Gonzalo

Sosa 29 Giovanny

Avalos Entrenador

0 Ronald Fuentes

Suplentes

15 Sebastian Valencia



20 Federico Mateos



11 Pedro Sanchez



28 Lucas Molina



32 Joaquin Rios



26 Guido Segura



35 Tomas Montecinos

4 Faltas Cometidas 6 0 Fuera de Juego 3 34 Posesión de Balón 66 2 Tarjetas Amarillas 2 2 Tiros Fuera 2 2 Tiros a Puerta 1 0 Corners 3 0 Tarjetas Rojas 0 4 Saques de Portería 3 0 Penaltis 0 9 Tiros Libres 0 0 Paradas 1 2 Tiros Fuera 1ª Mitad 2 2 Tiros a Puerta 1ª Mitad 1 0 Fuera de Juego 1ª Mitad 3 0 Tarjetas Rojas 1ª Mitad 0 2 Tarjetas Amarillas 1ª Mitad 2 0 Corners 1ª Mitad 3 0 Posesión de Balón 1ª Mitad 0 4 Faltas Cometidas 1ª Mitad 6 Últimos enfrentamientos ATL 2 – 3 AUD 15/06/2025 AUD 0 – 1 ATL 04/08/2024 AUD 2 – 1 ATL 02/03/2024 ATL 0 – 1 AUD 08/10/2023 AUD 0 – 1 ATL 21/07/2023

📅 ¿Cuándo vuelven a jugar Audax Italiano y Ñublense?

Audax Italiano vuelve a la cancha el domingo 7 de diciembre a las 20:00 horas ante Colo Colo en el estadio Monumental, por la Fecha 30 del Campeonato Nacional 2025, la última de la temporada del fútbol chileno.

Ñublense jugará el mismo día en paralelo contra Cobresal en el Bicentenario Nelson Oyarzún Arenas de Chillán, ya que ambos duelos definen el último cupo a la Copa Sudamericana 2026 entre Albos y Mineros.

