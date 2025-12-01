Audax Italiano derrotó por 1-0 a Ñublense en el estadio Bicentenario de La Florida, resultado con el que clasificó a la Copa Sudamericana 2026 y dejó a Colo Colo casi sin opciones de aspirar a este torneo internacional.

Los Tanos llegaron a 49 puntos y se hicieron inalcanzables para el Cacique, que tiene 44. La única opción para los Albos es ganar justamente contra los itálicos en la última fecha y esperar una caída de Cobresal ante los Diablos Rojos, quienes coincidentemente son sus rivales.

Ñublense, por su parte, extendió una mala racha de 9 partidos sin ganar.

⚽ El gol de Audax Italiano vs Ñublense por el Campeonato Nacional 2025

El único tanto del compromiso llegó en el primer minuto de juego a través de Eduardo Vargas, quien cerró una buena jugada colectiva de Audax Italiano, para provocar la alegría en el recinto floridano.

Los minutos finales de este compromiso fueron difíciles para los Tanos, ya que se quedaron con un jugador menos desde los 75′ por la expulsión de Martín Jiménez, situación que vino a complicarlos en un partido que estaba muy controlado.

Ñublense se fue con todo en busca del empate, pero no lo consiguió, pese a que tuvo interesantes ocasiones. En los descuentos tuvo metido al elenco local en su área, aunque le faltó la precisión para conseguir la igualdad.

📊 Estadísticas Audax Italiano vs Ñublense por el Campeonato Nacional 2025

Primera Division – 2025 DÍA DE PARTIDO 29
Audax Italiano
01/12/2025 20:00
1
0
Descanso
Atlético Ñublense
  • Eduardo Vargas 1′
  • Eduardo Vargas 36′
  • Michael Fuentes 42′
  • Lorenzo Reyes 18′
  • Pablo Calderon 36′
  • Resumen
  • Comentarios
  • Alineaciones
  • Estadísticas del partido
  • Estadísticas de equipos
42 ‘
Audax Italiano
Tarjeta amarilla : Michael Fuentes
36 ‘
Atlético Ñublense
Tarjeta amarilla : Pablo Calderon
36 ‘
Audax Italiano
Tarjeta amarilla : Eduardo Vargas
18 ‘
Atlético Ñublense
Tarjeta amarilla : Lorenzo Reyes
1 ‘
Audax Italiano
Asistencia : Luis Riveros
1 ‘
Audax Italiano
Gol regular : Eduardo Vargas
Amonestación para Michael Fuentes.
Amonestación para Eduardo Vargas.
Amonestación para Pablo Calderon.
Amonestación para Lorenzo Reyes.
Asistencia de Luis Riveros en el gol.
¡G O O O O O O L! – ¡Marca Eduardo Vargas!
El árbitro da inicio al encuentro.
Audax Italiano
3-4-3
Tomas Ahumada 1
Tomas
Ahumada
Enzo Ferrario 13
Enzo
Ferrario
German Guiffrey 6
German
Guiffrey
Daniel Pina 4
Daniel
Pina
Jorge Espejo 22
Jorge
Espejo
Marco Collao 8
Marco
Collao
Nicolas Aedo 18
Nicolas
Aedo
Esteban Matus 23
Esteban
Matus
Michael Fuentes 27
Michael
Fuentes
Luis Riveros 20
Luis
Riveros
Eduardo Vargas 17
Eduardo
Vargas
  • Entrenador
  • 0
    Gustavo Lema
  • Suplentes
  • 29
    Gonzalo Collao
  • 10
    Valencia
  • 11
    Alessandro Riep
  • 14
    Milton Cantero
  • 15
    Martin Jimenez
  • 19
    Franco Troyansky
  • 32
    Yahir Salazar
Atlético Ñublense
4-3-3
Nicola Perez 1
Nicola
Perez
Diego Sanhueza 16
Diego
Sanhueza
Carlos Labrin 2
Carlos
Labrin
Pablo Calderon 6
Pablo
Calderon
Jovany Campusano 14
Jovany
Campusano
Matias Plaza 22
Matias
Plaza
Lorenzo Reyes 21
Lorenzo
Reyes
Daniel Saavedra 13
Daniel
Saavedra
Rodrigo Gonzalez 27
Rodrigo
Gonzalez
Gonzalo Sosa 9
Gonzalo
Sosa
Giovanny Avalos 29
Giovanny
Avalos
  • Entrenador
  • 0
    Ronald Fuentes
  • Suplentes
  • 15
    Sebastian Valencia
  • 20
    Federico Mateos
  • 11
    Pedro Sanchez
  • 28
    Lucas Molina
  • 32
    Joaquin Rios
  • 26
    Guido Segura
  • 35
    Tomas Montecinos
4
Faltas Cometidas
6
0
Fuera de Juego
3
34
Posesión de Balón
66
2
Tarjetas Amarillas
2
2
Tiros Fuera
2
2
Tiros a Puerta
1
0
Corners
3
0
Tarjetas Rojas
0
4
Saques de Portería
3
0
Penaltis
0
9
Tiros Libres
0
0
Paradas
1
2
Tiros Fuera 1ª Mitad
2
2
Tiros a Puerta 1ª Mitad
1
0
Fuera de Juego 1ª Mitad
3
0
Tarjetas Rojas 1ª Mitad
0
2
Tarjetas Amarillas 1ª Mitad
2
0
Corners 1ª Mitad
3
0
Posesión de Balón 1ª Mitad
0
4
Faltas Cometidas 1ª Mitad
6
Últimos enfrentamientos
ATL 2 – 3 AUD 15/06/2025
AUD 0 – 1 ATL 04/08/2024
AUD 2 – 1 ATL 02/03/2024
ATL 0 – 1 AUD 08/10/2023
AUD 0 – 1 ATL 21/07/2023

📅 ¿Cuándo vuelven a jugar Audax Italiano y Ñublense?

Audax Italiano vuelve a la cancha el domingo 7 de diciembre a las 20:00 horas ante Colo Colo en el estadio Monumental, por la Fecha 30 del Campeonato Nacional 2025, la última de la temporada del fútbol chileno.

Ñublense jugará el mismo día en paralelo contra Cobresal en el Bicentenario Nelson Oyarzún Arenas de Chillán, ya que ambos duelos definen el último cupo a la Copa Sudamericana 2026 entre Albos y Mineros.

