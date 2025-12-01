Audax Italiano derrotó por 1-0 a Ñublense en el estadio Bicentenario de La Florida, resultado con el que clasificó a la Copa Sudamericana 2026 y dejó a Colo Colo casi sin opciones de aspirar a este torneo internacional.
Los Tanos llegaron a 49 puntos y se hicieron inalcanzables para el Cacique, que tiene 44. La única opción para los Albos es ganar justamente contra los itálicos en la última fecha y esperar una caída de Cobresal ante los Diablos Rojos, quienes coincidentemente son sus rivales.
Ñublense, por su parte, extendió una mala racha de 9 partidos sin ganar.
⚽ El gol de Audax Italiano vs Ñublense por el Campeonato Nacional 2025
El único tanto del compromiso llegó en el primer minuto de juego a través de Eduardo Vargas, quien cerró una buena jugada colectiva de Audax Italiano, para provocar la alegría en el recinto floridano.
Los minutos finales de este compromiso fueron difíciles para los Tanos, ya que se quedaron con un jugador menos desde los 75′ por la expulsión de Martín Jiménez, situación que vino a complicarlos en un partido que estaba muy controlado.
Ñublense se fue con todo en busca del empate, pero no lo consiguió, pese a que tuvo interesantes ocasiones. En los descuentos tuvo metido al elenco local en su área, aunque le faltó la precisión para conseguir la igualdad.
📊 Estadísticas Audax Italiano vs Ñublense por el Campeonato Nacional 2025
- Eduardo Vargas 1′
- Eduardo Vargas 36′
- Michael Fuentes 42′
- Lorenzo Reyes 18′
- Pablo Calderon 36′
- Resumen
- Comentarios
- Alineaciones
- Estadísticas del partido
- Estadísticas de equipos
Ahumada
Ferrario
Guiffrey
Pina
Espejo
Collao
Aedo
Matus
Fuentes
Riveros
Vargas
- Entrenador
-
0Gustavo Lema
- Suplentes
-
29Gonzalo Collao
-
10Valencia
-
11Alessandro Riep
-
14Milton Cantero
-
15Martin Jimenez
-
19Franco Troyansky
-
32Yahir Salazar
Perez
Sanhueza
Labrin
Calderon
Campusano
Plaza
Reyes
Saavedra
Gonzalez
Sosa
Avalos
- Entrenador
-
0Ronald Fuentes
- Suplentes
-
15Sebastian Valencia
-
20Federico Mateos
-
11Pedro Sanchez
-
28Lucas Molina
-
32Joaquin Rios
-
26Guido Segura
-
35Tomas Montecinos
📅 ¿Cuándo vuelven a jugar Audax Italiano y Ñublense?
Audax Italiano vuelve a la cancha el domingo 7 de diciembre a las 20:00 horas ante Colo Colo en el estadio Monumental, por la Fecha 30 del Campeonato Nacional 2025, la última de la temporada del fútbol chileno.
Ñublense jugará el mismo día en paralelo contra Cobresal en el Bicentenario Nelson Oyarzún Arenas de Chillán, ya que ambos duelos definen el último cupo a la Copa Sudamericana 2026 entre Albos y Mineros.
