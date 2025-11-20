El mercado de pases muchas veces se mueve en silencio, pero a veces deja historias que seguramente marcarán un antes y un después en la carrera de los futbolistas. Una de ellas es la de Esteban Matus, el lateral zurdo de Audax Italiano que hace unos meses estuvo a punto de firmar en Universidad de Chile y que también llegó a rondar la órbita de Colo Colo.

El jugador incluso alcanzó a realizarse los exámenes médicos en la U antes de que todo se desmoronara por la fallida partida de Matías Sepúlveda al Vitória de Brasil. Aquella operación frustrada generó tensión, un reclamo formal de Audax ante la ANFP y un capítulo que sigue abierto en los escritorios del fútbol chileno.

⚽ Título: ¿El futuro de Esteban Matus da un giro inesperado?

En medio de ese ruido, el zurdo tomó una determinación que reconfigura su hoja de ruta. Matus decidió dejar Vibra Fútbol, la agencia ligada a Fernando Felicevich, para unirse a Uno Sports, un movimiento que llamó la atención en el ambiente del fútbol criollo.

“Le damos la bienvenida a Esteban Matus, jugador profesional de Audax. Muchas gracias por la confianza. Que venga lo mejor”, fue el mensaje publicado por su nueva casa de representación, confirmando el traspaso administrativo que podría abrirle nuevas puertas en el corto plazo.

🔄 ¿Qué cambia en la carrera de Matus?

El defensa, cuyo contrato con la tienda itálica se extiende hasta 2027, busca reposicionar su nombre en un mercado donde ya dejó huellas. Sus sonados acercamientos con la U y las consultas que alguna vez llegaron desde Colo Colo alimentan la idea de que su futuro podría volver a moverse.

En la cancha, sus números respaldan ese interés: 26 partidos disputados en la temporada, tres goles y dos asistencias, una producción sólida para un lateral de perfil ofensivo que también fue considerado en la Selección durante el año.

Con un nuevo representante y un escenario que vuelve a acomodarse, Matus se prepara para un 2026 que podría traer más de una sorpresa.