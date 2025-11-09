Huachipato consiguió su segundo triunfo de manera consecutiva en el Campeonato Nacional 2025. Los acereros nuevamente se hicieron fuertes de local para derrotar en un apretado compromiso a Audax Italiano.

El equipo dirigido por Jaime García se impuso por 2-1 en un partido que muchos otros elencos estaban atentos en la lucha por obtener un cupo a la próxima Copa Sudamericana.

Con este resultado, el equipo siderúrgico se quedó en el noveno puesto de la tabla de clasificaciones con 38 puntos. Los itálicos, en tanto, se mantienen séptimos con 43 unidades y ocupan el último puesto de clasificación a copas internacionales, pero quedaron a solo de Colo Colo (41), su más cercano perseguidor.

⚽ Los goles de Huachipato vs Audax Italiano por el Campeonato Nacional 2025

Huachipato se puso arriba en el marcador a los 20 minutos de la primera mitad. Luego de una serie de rebotes desde un tiro de esquina, Santiago Silva consiguió conectar con su rodilla el balón para superar al portero rival y poner en ventaja a los locales.

El segundo tanto de los acereros llegó en el complemento, cuando Rafael Caroca aprovechó un mal despeje de la zaga visitante para rematar de derecha y estirar las cifras en el CAP de Talcahuano a los 72 minutos.

Sin embargo, cuando el encuentro parecía liquidado, Eduardo Vargas irrumpió por el sector derecho y sacó un centro, el cual fue conectado por Lautaro Palacios, quien con una acrobacia descontó para Audax Italiano a los 79 minutos y puso emoción sobre el final, pero a los floridanos no les alcanzó para igualar el marcador.

📅 ¿Cuándo vuelven a jugar Huachipato vs Audax Italiano?

Tras su triunfo, Huachipato volverá a saltar a la cancha el fin de semana del 22 de noviembre, en horario por confirmar, cuando visite a Ñublense en el Estadio Nelson Oyarzún de Chillán.

Por su parte, Audax Italiano recibirá a Everton de Viña del Mar en el Bicentenario de La Florida el mismo fin de semana, también en horario por confirmar.

📊 Estadísticas de Huachipato vs Audax Italiano por el Campeonato Nacional 2025

Primera Division – 2025 DÍA DE PARTIDO 27
Huachipato
09/11/2025 15:00
2
1
Descanso : 1 0
Finalizado
Audax Italiano
  • Santiago Silva 20′
  • Rafael Caroca 72′
  • Maximiliano Gutierrez 43′
  • Lautaro Palacios 79′
  • Jorge Espejo 35′
  • Alessandro Riep 36′
  • Nicolas Orellana 41′
  • Marco Collao 45′
  • Oliver Rojas 70′
  • Mario Sandoval 77′
  • Valencia 90′
90 + 6 ‘
Audax Italiano
Tarjeta roja : Valencia
90 + 2 ‘
Huachipato
Sustitución entra : Brayan Garrido
90 + 2 ‘
Huachipato
Sustitución sale : Cris Martinez
90 ‘
Huachipato
Sustitución entra : Mario Briceno
90 ‘
Huachipato
Sustitución sale : Maximiliano Gutierrez
90 ‘
Huachipato
Sustitución entra : Carlos Villanueva
90 ‘
Huachipato
Sustitución sale : Lionel Altamirano
79 ‘
Audax Italiano
Asistencia : Eduardo Vargas
79 ‘
Audax Italiano
Gol regular : Lautaro Palacios
77 ‘
Audax Italiano
Tarjeta amarilla : Mario Sandoval
75 ‘
Audax Italiano
Sustitución entra : Franco Troyansky
75 ‘
Audax Italiano
Sustitución sale : German Guiffrey
72 ‘
Huachipato
Gol regular : Rafael Caroca
70 ‘
Audax Italiano
Tarjeta amarilla : Oliver Rojas
70 ‘
Huachipato
Sustitución entra : Claudio Sepulveda
70 ‘
Huachipato
Sustitución sale : Jimmy Martinez
69 ‘
Audax Italiano
Sustitución entra : Mario Sandoval
69 ‘
Audax Italiano
Sustitución sale : Marco Collao
45 ‘
Audax Italiano
Sustitución entra : Lautaro Palacios
45 ‘
Audax Italiano
Sustitución sale : Alessandro Riep
45 ‘
Audax Italiano
Sustitución entra : Michael Fuentes
45 ‘
Audax Italiano
Sustitución sale : Esteban Matus
45 ‘
Audax Italiano
Sustitución entra : Oliver Rojas
45 ‘
Audax Italiano
Sustitución sale : Nicolas Orellana
45 ‘
Audax Italiano
Tarjeta amarilla : Marco Collao
43 ‘
Huachipato
Tarjeta amarilla : Maximiliano Gutierrez
41 ‘
Audax Italiano
Tarjeta amarilla : Nicolas Orellana
36 ‘
Audax Italiano
Tarjeta amarilla : Alessandro Riep
35 ‘
Audax Italiano
Tarjeta amarilla : Jorge Espejo
20 ‘
Huachipato
Asistencia : Lionel Altamirano
20 ‘
Huachipato
Gol regular : Santiago Silva
[ +11 ‘ ] ¡Se acabó! El árbitro pita el final del encuentro.
[ +6 ‘ ] ¡EXPULSADO! – ¡Valencia ve la tarjeta roja! ¡Sus compañeros protestan la decisión!
[ +2 ‘ ] Cambio: se retira Cris Martinez y entra en su lugar Brayan Garrido.
Cambio: se retira Maximiliano Gutierrez y entra en su lugar Mario Briceno.
Cambio: se retira Lionel Altamirano y entra en su lugar Carlos Villanueva.
Asistencia de Eduardo Vargas en el gol.
¡G O O O O O O L! – ¡Marca Lautaro Palacios!
Amonestación para Mario Sandoval.
Cambio: se retira German Guiffrey y entra en su lugar Franco Troyansky.
¡G O O O O O O L! – ¡Marca Rafael Caroca!
Amonestación para Oliver Rojas.
Cambio: se retira Jimmy Martinez y entra en su lugar Claudio Sepulveda.
Cambio: se retira Marco Collao y entra en su lugar Mario Sandoval.
Ya en juego el segundo tiempo.
[ +4 ‘ ] ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo.
Cambio: se retira Alessandro Riep y entra en su lugar Lautaro Palacios.
Cambio: se retira Esteban Matus y entra en su lugar Michael Fuentes.
Cambio: se retira Nicolas Orellana y entra en su lugar Oliver Rojas.
Amonestación para Marco Collao.
Amonestación para Maximiliano Gutierrez.
Amonestación para Nicolas Orellana.
Amonestación para Alessandro Riep.
Amonestación para Jorge Espejo.
Asistencia de Lionel Altamirano en el gol.
¡G O O O O O O L! – ¡Marca Santiago Silva!
El árbitro da inicio al encuentro.
Huachipato
4-3-3
Rodrigo Odriozola 25
Rodrigo
Odriozola
Maicol Leon 24
Maicol
Leon
Renzo Malanca 13
Renzo
Malanca
Rafael Caroca 5
Rafael
Caroca
Leandro Diaz 26
Leandro
Diaz
Santiago Silva 8
Santiago
Silva
Nicolas Vargas 44
Nicolas
Vargas
Jimmy Martinez 20
Jimmy
Martinez
Maximiliano Gutierrez 28
Maximiliano
Gutierrez
Lionel Altamirano 9
Lionel
Altamirano
Cris Martinez 23
Cris
Martinez
  • Entrenador
  • 0
    Jaime Garcia
  • Suplentes
  • 17
    Zacarias Lopez Gonzalez
  • 6
    Claudio Sepulveda
  • 7
    Mario Briceno
  • 11
    Juan Figueroa
  • 14
    Carlos Villanueva
  • 16
    Luciano Arriagada
  • 30
    Brayan Garrido
Audax Italiano
4-5-1
Tomas Ahumada 1
Tomas
Ahumada
Jorge Espejo 22
Jorge
Espejo
Enzo Ferrario 13
Enzo
Ferrario
German Guiffrey 6
German
Guiffrey
Daniel Pina 4
Daniel
Pina
Alessandro Riep 11
Alessandro
Riep
Marco Collao 8
Marco
Collao
Valencia 10
Valencia
Nicolas Orellana 24
Nicolas
Orellana
Esteban Matus 23
Esteban
Matus
Eduardo Vargas 17
Eduardo
Vargas
  • Entrenador
  • 0
    Juan Jose Ribera
  • Suplentes
  • 29
    Gonzalo Collao
  • 2
    Oliver Rojas
  • 7
    Paolo Guajardo
  • 9
    Lautaro Palacios
  • 16
    Mario Sandoval
  • 19
    Franco Troyansky
  • 27
    Michael Fuentes
8
Faltas Cometidas
17
3
Fuera de Juego
0
48
Posesión de Balón
52
1
Tarjetas Amarillas
6
7
Tiros Fuera
5
5
Tiros a Puerta
7
8
Corners
10
0
Tarjetas Rojas
1
11
Saques de Portería
12
0
Penaltis
0
0
Tiros Libres
10
6
Paradas
3
3
Tiros Fuera 1ª Mitad
4
4
Tiros Fuera 2ª Mitad
1
3
Tiros a Puerta 1ª Mitad
1
2
Tiros a Puerta 2ª Mitad
6
1
Fuera de Juego 1ª Mitad
0
1
Fuera de Juego 2ª Mitad
0
0
Tarjetas Rojas 1ª Mitad
0
0
Tarjetas Rojas 2ª Mitad
1
1
Tarjetas Amarillas 1ª Mitad
4
0
Tarjetas Amarillas 2ª Mitad
2
6
Corners 1ª Mitad
7
2
Corners 2ª Mitad
3
0
Posesión de Balón 1ª Mitad
0
0
Posesión de Balón 2ª Mitad
0
6
Faltas Cometidas 1ª Mitad
7
2
Faltas Cometidas 2ª Mitad
8
Últimos enfrentamientos
HUA 2 – 1 AUD 09/11/2025
HUA 4 – 2 AUD 05/10/2025
AUD 1 – 0 HUA 29/09/2025
AUD 4 – 3 HUA 26/05/2025
HUA 2 – 0 AUD 20/10/2024

