Huachipato consiguió su segundo triunfo de manera consecutiva en el Campeonato Nacional 2025. Los acereros nuevamente se hicieron fuertes de local para derrotar en un apretado compromiso a Audax Italiano.

El equipo dirigido por Jaime García se impuso por 2-1 en un partido que muchos otros elencos estaban atentos en la lucha por obtener un cupo a la próxima Copa Sudamericana.

Con este resultado, el equipo siderúrgico se quedó en el noveno puesto de la tabla de clasificaciones con 38 puntos. Los itálicos, en tanto, se mantienen séptimos con 43 unidades y ocupan el último puesto de clasificación a copas internacionales, pero quedaron a solo de Colo Colo (41), su más cercano perseguidor.

⚽ Los goles de Huachipato vs Audax Italiano por el Campeonato Nacional 2025

Huachipato se puso arriba en el marcador a los 20 minutos de la primera mitad. Luego de una serie de rebotes desde un tiro de esquina, Santiago Silva consiguió conectar con su rodilla el balón para superar al portero rival y poner en ventaja a los locales.

El segundo tanto de los acereros llegó en el complemento, cuando Rafael Caroca aprovechó un mal despeje de la zaga visitante para rematar de derecha y estirar las cifras en el CAP de Talcahuano a los 72 minutos.

Sin embargo, cuando el encuentro parecía liquidado, Eduardo Vargas irrumpió por el sector derecho y sacó un centro, el cual fue conectado por Lautaro Palacios, quien con una acrobacia descontó para Audax Italiano a los 79 minutos y puso emoción sobre el final, pero a los floridanos no les alcanzó para igualar el marcador.

📅 ¿Cuándo vuelven a jugar Huachipato vs Audax Italiano?

Tras su triunfo, Huachipato volverá a saltar a la cancha el fin de semana del 22 de noviembre, en horario por confirmar, cuando visite a Ñublense en el Estadio Nelson Oyarzún de Chillán.

Por su parte, Audax Italiano recibirá a Everton de Viña del Mar en el Bicentenario de La Florida el mismo fin de semana, también en horario por confirmar.

📊 Estadísticas de Huachipato vs Audax Italiano por el Campeonato Nacional 2025

Primera Division – 2025 DÍA DE PARTIDO 27 Huachipato 2 1 Descanso : 1 0 Finalizado Audax Italiano Santiago Silva 20′

Rafael Caroca 72′ Maximiliano Gutierrez 43′ Lautaro Palacios 79′ Jorge Espejo 35′

Jorge Espejo 35′ Alessandro Riep 36′

Alessandro Riep 36′ Nicolas Orellana 41′

Nicolas Orellana 41′ Marco Collao 45′

Marco Collao 45′ Oliver Rojas 70′

Oliver Rojas 70′ Mario Sandoval 77′ Valencia 90′ Resumen

Comentarios

Alineaciones

Estadísticas del partido

Estadísticas de equipos 90 + 6 ‘ Audax Italiano Tarjeta roja : Valencia 90 + 2 ‘ Huachipato Sustitución entra : Brayan Garrido 90 + 2 ‘ Huachipato Sustitución sale : Cris Martinez 90 ‘ Huachipato Sustitución entra : Mario Briceno 90 ‘ Huachipato Sustitución sale : Maximiliano Gutierrez 90 ‘ Huachipato Sustitución entra : Carlos Villanueva 90 ‘ Huachipato Sustitución sale : Lionel Altamirano 79 ‘ Audax Italiano Asistencia : Eduardo Vargas 79 ‘ Audax Italiano Gol regular : Lautaro Palacios 77 ‘ Audax Italiano Tarjeta amarilla : Mario Sandoval 75 ‘ Audax Italiano Sustitución entra : Franco Troyansky 75 ‘ Audax Italiano Sustitución sale : German Guiffrey 72 ‘ Huachipato Gol regular : Rafael Caroca 70 ‘ Audax Italiano Tarjeta amarilla : Oliver Rojas 70 ‘ Huachipato Sustitución entra : Claudio Sepulveda 70 ‘ Huachipato Sustitución sale : Jimmy Martinez 69 ‘ Audax Italiano Sustitución entra : Mario Sandoval 69 ‘ Audax Italiano Sustitución sale : Marco Collao 45 ‘ Audax Italiano Sustitución entra : Lautaro Palacios 45 ‘ Audax Italiano Sustitución sale : Alessandro Riep 45 ‘ Audax Italiano Sustitución entra : Michael Fuentes 45 ‘ Audax Italiano Sustitución sale : Esteban Matus 45 ‘ Audax Italiano Sustitución entra : Oliver Rojas 45 ‘ Audax Italiano Sustitución sale : Nicolas Orellana 45 ‘ Audax Italiano Tarjeta amarilla : Marco Collao 43 ‘ Huachipato Tarjeta amarilla : Maximiliano Gutierrez 41 ‘ Audax Italiano Tarjeta amarilla : Nicolas Orellana 36 ‘ Audax Italiano Tarjeta amarilla : Alessandro Riep 35 ‘ Audax Italiano Tarjeta amarilla : Jorge Espejo 20 ‘ Huachipato Asistencia : Lionel Altamirano 20 ‘ Huachipato Gol regular : Santiago Silva [ +11 ‘ ] ¡Se acabó! El árbitro pita el final del encuentro. [ +6 ‘ ] ¡EXPULSADO! – ¡Valencia ve la tarjeta roja! ¡Sus compañeros protestan la decisión! [ +2 ‘ ] Cambio: se retira Cris Martinez y entra en su lugar Brayan Garrido. Cambio: se retira Maximiliano Gutierrez y entra en su lugar Mario Briceno. Cambio: se retira Lionel Altamirano y entra en su lugar Carlos Villanueva. Asistencia de Eduardo Vargas en el gol. ¡G O O O O O O L! – ¡Marca Lautaro Palacios! Amonestación para Mario Sandoval. Cambio: se retira German Guiffrey y entra en su lugar Franco Troyansky. ¡G O O O O O O L! – ¡Marca Rafael Caroca! Amonestación para Oliver Rojas. Cambio: se retira Jimmy Martinez y entra en su lugar Claudio Sepulveda. Cambio: se retira Marco Collao y entra en su lugar Mario Sandoval. Ya en juego el segundo tiempo. [ +4 ‘ ] ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo. Cambio: se retira Alessandro Riep y entra en su lugar Lautaro Palacios. Cambio: se retira Esteban Matus y entra en su lugar Michael Fuentes. Cambio: se retira Nicolas Orellana y entra en su lugar Oliver Rojas. Amonestación para Marco Collao. Amonestación para Maximiliano Gutierrez. Amonestación para Nicolas Orellana. Amonestación para Alessandro Riep. Amonestación para Jorge Espejo. Asistencia de Lionel Altamirano en el gol. ¡G O O O O O O L! – ¡Marca Santiago Silva! El árbitro da inicio al encuentro. Huachipato Huachipato 4-3-3 25 Rodrigo

Odriozola 24 Maicol

Leon 13 Renzo

Malanca 5 Rafael

Caroca 26 Leandro

Diaz 8 Santiago

Silva 44 Nicolas

Vargas 20 Jimmy

Martinez 28 Maximiliano

Gutierrez 9 Lionel

Altamirano 23 Cris

Martinez Entrenador

0 Jaime Garcia

Suplentes

17 Zacarias Lopez Gonzalez



6 Claudio Sepulveda



7 Mario Briceno



11 Juan Figueroa



14 Carlos Villanueva



16 Luciano Arriagada



30 Brayan Garrido

Audax Italiano Audax Italiano 4-5-1 1 Tomas

Ahumada 22 Jorge

Espejo 13 Enzo

Ferrario 6 German

Guiffrey 4 Daniel

Pina 11 Alessandro

Riep 8 Marco

Collao 10 Valencia 24 Nicolas

Orellana 23 Esteban

Matus 17 Eduardo

Vargas Entrenador

0 Juan Jose Ribera

Suplentes

29 Gonzalo Collao



2 Oliver Rojas



7 Paolo Guajardo



9 Lautaro Palacios



16 Mario Sandoval



19 Franco Troyansky



27 Michael Fuentes

8 Faltas Cometidas 17 3 Fuera de Juego 0 48 Posesión de Balón 52 1 Tarjetas Amarillas 6 7 Tiros Fuera 5 5 Tiros a Puerta 7 8 Corners 10 0 Tarjetas Rojas 1 11 Saques de Portería 12 0 Penaltis 0 0 Tiros Libres 10 6 Paradas 3 3 Tiros Fuera 1ª Mitad 4 4 Tiros Fuera 2ª Mitad 1 3 Tiros a Puerta 1ª Mitad 1 2 Tiros a Puerta 2ª Mitad 6 1 Fuera de Juego 1ª Mitad 0 1 Fuera de Juego 2ª Mitad 0 0 Tarjetas Rojas 1ª Mitad 0 0 Tarjetas Rojas 2ª Mitad 1 1 Tarjetas Amarillas 1ª Mitad 4 0 Tarjetas Amarillas 2ª Mitad 2 6 Corners 1ª Mitad 7 2 Corners 2ª Mitad 3 0 Posesión de Balón 1ª Mitad 0 0 Posesión de Balón 2ª Mitad 0 6 Faltas Cometidas 1ª Mitad 7 2 Faltas Cometidas 2ª Mitad 8 Últimos enfrentamientos HUA 2 – 1 AUD 09/11/2025 HUA 4 – 2 AUD 05/10/2025 AUD 1 – 0 HUA 29/09/2025 AUD 4 – 3 HUA 26/05/2025 HUA 2 – 0 AUD 20/10/2024

