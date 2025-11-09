Huachipato consiguió su segundo triunfo de manera consecutiva en el Campeonato Nacional 2025. Los acereros nuevamente se hicieron fuertes de local para derrotar en un apretado compromiso a Audax Italiano.
El equipo dirigido por Jaime García se impuso por 2-1 en un partido que muchos otros elencos estaban atentos en la lucha por obtener un cupo a la próxima Copa Sudamericana.
Con este resultado, el equipo siderúrgico se quedó en el noveno puesto de la tabla de clasificaciones con 38 puntos. Los itálicos, en tanto, se mantienen séptimos con 43 unidades y ocupan el último puesto de clasificación a copas internacionales, pero quedaron a solo de Colo Colo (41), su más cercano perseguidor.
⚽ Los goles de Huachipato vs Audax Italiano por el Campeonato Nacional 2025
Huachipato se puso arriba en el marcador a los 20 minutos de la primera mitad. Luego de una serie de rebotes desde un tiro de esquina, Santiago Silva consiguió conectar con su rodilla el balón para superar al portero rival y poner en ventaja a los locales.
El segundo tanto de los acereros llegó en el complemento, cuando Rafael Caroca aprovechó un mal despeje de la zaga visitante para rematar de derecha y estirar las cifras en el CAP de Talcahuano a los 72 minutos.
Sin embargo, cuando el encuentro parecía liquidado, Eduardo Vargas irrumpió por el sector derecho y sacó un centro, el cual fue conectado por Lautaro Palacios, quien con una acrobacia descontó para Audax Italiano a los 79 minutos y puso emoción sobre el final, pero a los floridanos no les alcanzó para igualar el marcador.
📅 ¿Cuándo vuelven a jugar Huachipato vs Audax Italiano?
Tras su triunfo, Huachipato volverá a saltar a la cancha el fin de semana del 22 de noviembre, en horario por confirmar, cuando visite a Ñublense en el Estadio Nelson Oyarzún de Chillán.
Por su parte, Audax Italiano recibirá a Everton de Viña del Mar en el Bicentenario de La Florida el mismo fin de semana, también en horario por confirmar.
📊 Estadísticas de Huachipato vs Audax Italiano por el Campeonato Nacional 2025
- Santiago Silva 20′
- Rafael Caroca 72′
- Maximiliano Gutierrez 43′
- Lautaro Palacios 79′
- Jorge Espejo 35′
- Alessandro Riep 36′
- Nicolas Orellana 41′
- Marco Collao 45′
- Oliver Rojas 70′
- Mario Sandoval 77′
- Valencia 90′
Odriozola
Leon
Malanca
Caroca
Diaz
Silva
Vargas
Martinez
Gutierrez
Altamirano
Martinez
- Entrenador
-
0Jaime Garcia
- Suplentes
-
17Zacarias Lopez Gonzalez
-
6Claudio Sepulveda
-
7Mario Briceno
-
11Juan Figueroa
-
14Carlos Villanueva
-
16Luciano Arriagada
-
30Brayan Garrido
Ahumada
Espejo
Ferrario
Guiffrey
Pina
Riep
Collao
Orellana
Matus
Vargas
- Entrenador
-
0Juan Jose Ribera
- Suplentes
-
29Gonzalo Collao
-
2Oliver Rojas
-
7Paolo Guajardo
-
9Lautaro Palacios
-
16Mario Sandoval
-
19Franco Troyansky
-
27Michael Fuentes
