Colo Colo y Audax Italiano se enfrentarán este domingo 7 de diciembre a las 18:00 horas por la última jornada del Campeonato Nacional 2025. El compromiso se disputará en el Estadio Monumental, donde los albos intentarán recuperarse tras una dura caída y los itálicos buscan consolidarse en zona internacional.

En su último partido, el Cacique cayó por 3-0 ante Cobresal en El Salvador, complicando sus opciones de llegar a la Copa Sudamericana. Por su parte, Audax Italiano viene de un triunfo por 1-0 sobre Ñublense, resultado que los repuso en el torneo.

En la tabla de posiciones, Colo Colo se ubica octavo con 44 unidades, aún fuera de la lucha por los cupos continentales. Audax, en tanto, suma 49 puntos y se mantiene como uno de los clasificados a la Copa Sudamericana 2026.

⏰ Colo Colo vs Audax Italiano en vivo, por la Primera División: minuto a minuto

Primera Division – 2025 DÍA DE PARTIDO 30 Colo Colo Sin Comenzar Audax Italiano Estadísticas de equipos Últimos enfrentamientos AUD 2 – 1 COL 22/06/2025 AUD 1 – 2 COL 06/10/2024 COL 4 – 1 AUD 12/05/2024 AUD 0 – 1 COL 26/11/2023 COL 2 – 1 AUD 09/05/2023

🗓️ ¿Cuándo y a qué hora juegan Colo Colo vs Audax Italiano?

El partido entre Colo Colo y Audax Italiano se jugará este domingo 7 de diciembre, desde las 18:00 horas en el Estadio Monumental, en Macul.

🗓 Fecha: Domingo 7 de diciembre

🕕 Hora: 18:00 horas

🏟 Estadio: Estadio Monumental, Macul

📡 ¿Dónde ver en vivo Colo Colo vs Audax Italiano?

📺 TV: TNT Sports Premium

💻 Streaming: TNT Sports en Max

🖥️ Además, podrás seguir el minuto a minuto del partido en Al Aire Libre

🟨 Árbitros del partido entre Colo Colo vs Audax Italiano

Árbitro: Piero Maza

1er asistente: Carlos Poblete

2do asistente: Felipe Jara

Cuarto árbitro: Héctor Jona

VAR: Juan Sepúlveda

AVAR: Juan Serrano

⚫ El XI probable de Colo Colo vs Audax Italiano por el Campeonato Nacional 2025

Fernando De Paul; Mauricio Isla, Alan Saldivia, Sebastián Vegas, Erick Wiemberg; Tomás Alarcón, Vicente Pizarro, Víctor Felipe Méndez, Claudio Aquino; Lucas Cepeda y Javier Correa. DT: Fernando Ortiz.

🟢 El XI probable de Audax Italiano vs Colo Colo por el Campeonato Nacional 2025