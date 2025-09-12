Unión Española y Audax Italiano juegan un partido clave en el estadio Santa Laura por la Fecha 23 del Campeonato Nacional 2025. El duelo se juega este sábado 13 de septiembre a las 12:30 horas y será transmitido por TNT Sports y HBO Max.
El compromiso será clave para Unión en la lucha por salir del descenso, mientras que para los audinos será importante en la lucha por entrar a una copa internacional.
⚽ Unión Española vs Audax Italiano en vivo, por el Campeonato Nacional 2025: minuto a minuto
- Estadísticas de equipos
🗓️ ¿Cuándo y a qué hora juegan Unión Española vs Audax Italiano?
El partido de Unión Española y Audax Italiano se disputará este sábado 13 de septiembre a las 12:30 horas en el estadio Santa Laura, recinto autorizado por la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana.
- 🗓️ Fecha: Sábado 13 de septiembre
- 🕗 Hora: 12:30 horas
- 🏟 Estadio: Santa Laura
📺 ¿Dónde ver en vivo Unión Española vs Audax Italiano?
- 📺 TV: TNT Sports Premium.
- 💻 Streaming: TNT Sports en Max.
🔴 El XI de Unión Española vs Audax Italiano por el Campeonato Nacional 2025
Oncena probable: Por confirmar. DT: Miguel Ramírez.
🟢 El XI de Audax Italiano vs Unión Española por el Campeonato Nacional 2025
Oncena probable: Por confirmar. DT: Juan José Ribera.