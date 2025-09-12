Unión Española y Audax Italiano juegan un partido clave en el estadio Santa Laura por la Fecha 23 del Campeonato Nacional 2025. El duelo se juega este sábado 13 de septiembre a las 12:30 horas y será transmitido por TNT Sports y HBO Max.

El compromiso será clave para Unión en la lucha por salir del descenso, mientras que para los audinos será importante en la lucha por entrar a una copa internacional.

⚽ Unión Española vs Audax Italiano en vivo, por el Campeonato Nacional 2025: minuto a minuto

Primera Division – 2025 DÍA DE PARTIDO 23 Unión Española Sin Comenzar Audax Italiano Estadísticas de equipos Últimos enfrentamientos AUD 2 – 0 UNI 18/04/2025 AUD 1 – 1 UNI 11/08/2024 UNI 3 – 0 AUD 09/03/2024 AUD 0 – 3 UNI 29/07/2023 AUD 1 – 1 UNI 09/02/2023

🗓️ ¿Cuándo y a qué hora juegan Unión Española vs Audax Italiano?

El partido de Unión Española y Audax Italiano se disputará este sábado 13 de septiembre a las 12:30 horas en el estadio Santa Laura, recinto autorizado por la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana.

🗓️ Fecha: Sábado 13 de septiembre

🕗 Hora: 12:30 horas

🏟 Estadio: Santa Laura

📺 ¿Dónde ver en vivo Unión Española vs Audax Italiano?

📺 TV: TNT Sports Premium.

💻 Streaming: TNT Sports en Max.

🖥️ Además, podrás seguir todos los detalles del partido en Al Aire Libre.

🔴 El XI de Unión Española vs Audax Italiano por el Campeonato Nacional 2025

Oncena probable: Por confirmar. DT: Miguel Ramírez.

🟢 El XI de Audax Italiano vs Unión Española por el Campeonato Nacional 2025

Oncena probable: Por confirmar. DT: Juan José Ribera.