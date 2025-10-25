La Serena y Audax Italiano se enfrentan este sábado 25 de octubre a las 15:00 horas en el Estadio La Portada por la fecha 25 del Campeonato Nacional 2025. El duelo será transmitido por TNT Sports Premium y TNT Sports en Max. Además, se podrá sintonizar a través de Mega 2.

Los papayeros llegan comprometidos en la parte baja de la tabla de posiciones, puesto que se encuentran en el antepenúltimo lugar con 21 puntos, a solo uno de la zona de descenso. Mientras que los itálicos marchan cuartos con 43 unidades y se encuentran peleando por un cupo a la próxima Copa Libertadores.

⚽ La Serena vs Audax Italiano en vivo por el Campeonato Nacional: minuto a minuto

–

📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan La Serena vs Audax Italiano?

La Serena y Audax Italiano juegan este sábado 25 de octubre a las 15:00 horas en el Estadio La Portada de La Serena.

📅Fecha: Sábado 25 de octubre

🕗Horario: 15:00 horas

🏟️Estadio: La Portada (La Serena)

📺 ¿Dónde ver en vivo La Serena vs Audax Italiano?

📺TV: TNT Sports Premium y Mega 2

💻Streaming: TNT Sports en Max

🖥️: Además, podrás seguir el relato en vivo y el minuto a minuto del partido en el marcador virtual de Al Aire Libre

🟨 Árbitros del partido entre La Serena vs Audax Italiano

Árbitro: Nicolás Millas

1er asistente: Mario Lagos

2do asistente: Hernán Banda

Cuarto árbitro: Fabián Reyes

VAR: Diego Flores

AVAR: Jean Araya

🧾 El XI de La Serena vs Audax Italiano por el Campeonato Nacional 2025

Eryin Sanhueza; Lucas Alarcón, Nicolás Ferreyra, Joaquín Fernández; Matías Pinto, Juan Fuentes, Manuel Rivera, Fernando Dinamarca; Sebastián Gallegos, Esteban Moreira y Jeisson Vargas. DT: Mario Sciacqua.

🧾 El XI de Audax Italiano vs La Serena por el Campeonato Nacional 2025