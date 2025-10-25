La Serena y Audax Italiano se enfrentan este sábado 25 de octubre a las 15:00 horas en el Estadio La Portada por la fecha 25 del Campeonato Nacional 2025. El duelo será transmitido por TNT Sports Premium y TNT Sports en Max. Además, se podrá sintonizar a través de Mega 2.
Los papayeros llegan comprometidos en la parte baja de la tabla de posiciones, puesto que se encuentran en el antepenúltimo lugar con 21 puntos, a solo uno de la zona de descenso. Mientras que los itálicos marchan cuartos con 43 unidades y se encuentran peleando por un cupo a la próxima Copa Libertadores.
⚽ La Serena vs Audax Italiano en vivo por el Campeonato Nacional: minuto a minuto
📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan La Serena vs Audax Italiano?
La Serena y Audax Italiano juegan este sábado 25 de octubre a las 15:00 horas en el Estadio La Portada de La Serena.
- 📅Fecha: Sábado 25 de octubre
- 🕗Horario: 15:00 horas
- 🏟️Estadio: La Portada (La Serena)
📺 ¿Dónde ver en vivo La Serena vs Audax Italiano?
- 📺TV: TNT Sports Premium y Mega 2
- 💻Streaming: TNT Sports en Max
- 🖥️: Además, podrás seguir el relato en vivo y el minuto a minuto del partido en el marcador virtual de Al Aire Libre
🟨 Árbitros del partido entre La Serena vs Audax Italiano
- Árbitro: Nicolás Millas
- 1er asistente: Mario Lagos
- 2do asistente: Hernán Banda
- Cuarto árbitro: Fabián Reyes
- VAR: Diego Flores
- AVAR: Jean Araya
🧾 El XI de La Serena vs Audax Italiano por el Campeonato Nacional 2025
- Eryin Sanhueza; Lucas Alarcón, Nicolás Ferreyra, Joaquín Fernández; Matías Pinto, Juan Fuentes, Manuel Rivera, Fernando Dinamarca; Sebastián Gallegos, Esteban Moreira y Jeisson Vargas. DT: Mario Sciacqua.
🧾 El XI de Audax Italiano vs La Serena por el Campeonato Nacional 2025
- Tomás Ahumada; Olíver Rojas, Daniel Piña, Luis Riveros, Jorge Espejo; Alessandro Riep, Esteban Matus, Marco Collao, Nicolás Orellana; Lautaro Palacios y Eduardo Vargas. DT: Juan José Ribera.