Universidad de Chile no quiere improvisar en el armado de su plantel y ya trabaja en lo que será la temporada 2026. La dirigencia de Azul Azul, junto al técnico Gustavo Álvarez, comienza a definir prioridades con la idea de mantener al equipo competitivo y con variantes en puestos claves.

En ese escenario, dos futbolistas de Audax Italiano aparecen como alternativas serias para reforzar a los azules. No obstante, antes de sentarse a negociar, todavía queda un conflicto que los universitarios deberán resolver con los floridanos.

⚽ Los dos jugadores de Audax Italiano que la U quiere fichar

De acuerdo a información de BolaVip Chile, la U tiene en carpeta a Eduardo Vargas y al arquero Tomás Ahumada. El eterno anhelo de la U termina contrato en diciembre, y Vargas podría extender su vínculo un año más, aunque en el CDA no quieren dejar pasar más tiempo y desean repatriarlo en el próximo mercado.

El caso de Ahumada es distinto: el portero de 24 años tiene contrato vigente hasta fines del 2027, por lo que la negociación será más compleja. Su nombre toma fuerza en la U ante la posibilidad del retiro de Cristopher Toselli, pese a que ya había surgido el nombre de otro portero: Gabriel Arias de Racing.

En la U quieren repatriar a Edu Vargas y no esperar más tiempo / ©Photosport.

🔥 El conflicto por Matus que aún condiciona

El gran problema es el quiebre por el frustrado fichaje de Esteban Matus. El lateral se sometió a exámenes médicos y tenía todo listo para llegar a la U en la segunda rueda, pero la operación se cayó cuando Azul Azul no pudo concretar la venta de Matías Sepúlveda al Vitória de Brasil.

La decisión desató la molestia de Audax y de su presidente Gonzalo Cilley, quien acusó falta de claridad y respeto en la negociación. Ese antecedente aún pesa y podría ser un obstáculo cuando la U busque sentarse a conversar por Vargas y Ahumada.

Por ahora, el foco inmediato de los azules está en la cancha: este lunes 13 de octubre recibirán a Palestino en el Estadio Nacional por la fecha 24 del torneo local.