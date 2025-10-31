Cobresal sigue su camino hacia la Copa Sudamericana 2026 y esta jornada dio otro paso para jugar en la arena internacional el próximo año, esta jornada superó a Audax en La Florida y se escapó más de Colo Colo que puja por ese cupo, para no cerrar su Centenario con las manos vacias.
Los Mineros llegaron a un espectante tercer puesto que los deja en fase previa de Copa Libertadores, pero deben esperar el resto del desarrollo de la fecha.
⚽ Los goles de Audax Italiano vs Cobresal por el Campeonato Nacional 2025
Sergio Carrasco abrió la cuenta para los Albinaranjas a los 22′ de juego, Jorge Henríquez estiró el marcador a los 40′ desde el punto penal. Por la misma instancia, Leonardo Valencia descontó para los Itálicos en el 51′. Estructurando el 1-2 final.
📑Estadísticas de Audax Italiano vs Cobresal por el Campeonato Nacional 2025
- Valencia 50′
- Enzo Ferrario 59′
- Sergio Carrasco 22′
- Jorge Henriquez 40′
- Cristian Toro 9′
- Diego Cespedes 45′
- Felix Trinanes 63′
- Diego Coelho 82′
- Cristhofer Mesias 90′
📅 ¿Cuándo vuelven a jugar Audax Italiano y Cobresal?
En la siguiente fecha del Campeonato Nacional, Audax Italiano irá hasta Talcahuano para enfrentar a Huachipato, el domingo 9 de noviembre desde las 15:00 horas, Cobresal será local ante Everton de Viña del Mar, ese mismo domingo, pero a las 20:00 horas en el Estadio El Cobre de El Salvador,