Cobresal sigue su camino hacia la Copa Sudamericana 2026 y esta jornada dio otro paso para jugar en la arena internacional el próximo año, esta jornada superó a Audax en La Florida y se escapó más de Colo Colo que puja por ese cupo, para no cerrar su Centenario con las manos vacias.

Los Mineros llegaron a un espectante tercer puesto que los deja en fase previa de Copa Libertadores, pero deben esperar el resto del desarrollo de la fecha.

⚽ Los goles de Audax Italiano vs Cobresal por el Campeonato Nacional 2025

Sergio Carrasco abrió la cuenta para los Albinaranjas a los 22′ de juego, Jorge Henríquez estiró el marcador a los 40′ desde el punto penal. Por la misma instancia, Leonardo Valencia descontó para los Itálicos en el 51′. Estructurando el 1-2 final.

📑Estadísticas de Audax Italiano vs Cobresal por el Campeonato Nacional 2025

Primera Division – 2025 DÍA DE PARTIDO 26
Audax Italiano
31/10/2025 15:00
1
2
Descanso : 0 2
Finalizado
Cobresal
  • Valencia 50′
  • Enzo Ferrario 59′
  • Sergio Carrasco 22′
  • Jorge Henriquez 40′
  • Cristian Toro 9′
  • Diego Cespedes 45′
  • Felix Trinanes 63′
  • Diego Coelho 82′
  • Cristhofer Mesias 90′

📅 ¿Cuándo vuelven a jugar Audax Italiano y Cobresal?

En la siguiente fecha del Campeonato Nacional, Audax Italiano irá hasta Talcahuano para enfrentar a Huachipato, el domingo 9 de noviembre desde las 15:00 horas, Cobresal será local ante Everton de Viña del Mar, ese mismo domingo, pero a las 20:00 horas en el Estadio El Cobre de El Salvador,

